Abrirán Broncos y Chiefs temporada de lunes por la noche en la NFL 2026

ARCHIVO - Foto del 17 de enero del 2026, el quarterback de los Broncos de Denver Bo Nix corre con el balÃ³n en el duelo divisional ante los Bills de Buffalo. (AP Foto/Bart Young, Archivo)

ARCHIVO - Foto del 17 de enero del 2026, el quarterback de los Broncos de Denver Bo Nix corre con el balÃ³n en el duelo divisional ante los Bills de Buffalo. (AP Foto/Bart Young, Archivo)

NUEVA YORK.- Los Broncos de Denver y los Chiefs de Kansas City disputarán el 14 de septiembre el primer partido de lunes por la noche de la temporada, transmitido por ESPN.

El anuncio del martes por la mañana no incluyó información sobre dónde se disputará ese encuentro. La sede aún no se ha determinado, dado que la NFL sigue ultimando detalles antes de la publicación del calendario de la temporada 2026, prevista para la noche del jueves.

Los Bengals de Cincinnati jugarán contra los Falcons de Atlanta en Madrid el 8 de noviembre como parte del récord de la NFL de nueve partidos internacionales en 2026, que abarcan cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Este partido anunciado el martes por la tarde se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

La NFL jugará en el Bernabéu por segunda temporada consecutiva. Miami venció a Washington en la capital española el año pasado.

Otra incógnita es si el mariscal de campo de los Chiefs Patrick Mahomes, dos veces premiado como el Jugador Más Valioso, estará disponible para ese partido inaugural de la temporada. Su objetivo es estar listo para la Semana 1 después de que el quarterback se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral colateral de la rodilla izquierda el 14 de diciembre, en los minutos finales de la derrota ante los Chargers, que prácticamente dejó a los Chiefs sin opciones de llegar a los playoffs.

Se espera que el mariscal de campo Bo Nix esté listo para el campamento de entrenamiento tras fracturarse un hueso del tobillo derecho el 18 de enero durante los playoffs de la Conferencia Americana. Denver terminó la temporada pasada perdiendo la final de la AFC ante Nueva Inglaterra.

En los próximos días se darán a conocer más enfrentamientos antes de que la NFL publique el calendario completo la noche del jueves .

El trío de partidos anunciado el lunes se dio mientras NBC, Fox y Prime Video realizaban sus presentaciones por adelantado ante anunciantes. El primer partido de temporada regular de los Bills de Buffalo en su nuevo estadio será contra los Lions de Detroit el 17 de septiembre y dará inicio al calendario de jueves por la noche de Amazon Prime Video.

Los Cowboys formaron parte de las otras dos revelaciones. Dallas visitará a los Giants de Nueva York en el primer partido de domingo por la noche de NBC de la temporada el 13 de septiembre, y recibirán a los Eagles de Filadelfia en Fox el Día de Acción de Gracias, 26 de noviembre.