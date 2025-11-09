Detienen a mujer con documentos falsos cerca del Consulado de EU

La sospechosa, originaria de Monclova, fue asegurada tras intentar tramitar una visa con papeles apócrifos y agredir a los oficiales

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a una mujer por presunta falsificación de documentos durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Madero, en las inmediaciones del Consulado Americano.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas sobre la calle Aquiles Serdán y avenida Paseo Colón, cuando agentes federales observaron a una mujer arrojando objetos a los vehículos que transitaban por la zona.

Al ser abordada, la mujer reconoció portar documentos falsos con la intención de tramitar una visa láser e intentó huir, además de agredir físicamente a los oficiales. La suboficial Madelyne Alejandra “S” procedió a su aseguramiento.

La detenida fue identificada como Sandra Michelle “T”, de 26 años de edad, originaria de Monclova, Coahuila, y desempleada. Durante la inspección se le aseguró un folder amarillo que contenía documentación presuntamente apócrifa: una constancia laboral, 12 recibos de nómina y una constancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A las 13:22 horas le fueron leídos sus derechos y quedó formalmente detenida por el probable delito de falsificación de documentos. Fue trasladada a la Fiscalía General de Justicia del Estado, sede Nuevo Laredo, junto con los objetos asegurados, donde a las 13:55 horas se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH), el Registro Nacional de Detenciones (RND) y se realizó su valoración médica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica de la detenida.