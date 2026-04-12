Provoca conductora choque al ignorar luz roja en Bulevar Colosio

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos particulares se registró en el crucero del Bulevar Colosio y la Prolongación Tecnológico, frente a la colonia Residencial Longoría, luego de que una conductora no respetara la señalización de alto, dejando como saldo daños materiales de consideración.

De acuerdo con el parte oficial, el incidente ocurrió cuando Herika Yadira, de 54 años, conducía un automóvil Nissan Sentra modelo 2014 en dirección de oriente a poniente sobre el Bulevar Colosio. Al llegar a la intersección referida, no detuvo su marcha ante la luz roja del semáforo, lo que derivó en el impacto contra otra unidad.

El segundo vehículo involucrado es un Lincoln MKZ modelo 2014, conducido por Isamel, de 27 años, quien circulaba de poniente a oriente y realizaba maniobra para incorporarse a la Prolongación Tecnológico con la luz verde a su favor, cuando fue embestido por el automóvil que omitió la señal restrictiva.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. En el informe preliminar se estableció como causa del accidente la omisión de la luz roja por parte de la conductora del Nissan Sentra, lo que constituye una infracción al Reglamento de Tránsito vigente.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas. Ambos conductores resultaron ilesos, mientras que las unidades fueron retiradas del lugar y trasladadas al corralón para los procedimientos administrativos correspondientes.