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Vive Nuevo Laredo tradición del huapango

Con exitoso fandango huasteco en la Plaza Juárez

Entre sones huastecos, zapateado y un ambiente festivo, este encuentro reunió a talentosos músicos y bailarines que, con su energía y pasión, mantuvieron viva la esencia del huapango. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Arte y Cultura, llevó a cabo con gran éxito el Fandango Huasteco en la Plaza Juárez, donde familias neolaredenses disfrutaron de una tarde llena de música, tradición y convivencia en el corazón de la ciudad.

Entre sones huastecos, zapateado y un ambiente festivo, este encuentro reunió a talentosos músicos y bailarines que, con su energía y pasión, mantuvieron viva la esencia del huapango, fortaleciendo el sentido de identidad y orgullo por nuestras raíces culturales.

Este tipo de actividades no solo promueven el acceso al arte y la cultura, sino que también contribuyen a la reactivación del centro histórico, convirtiéndolo en un espacio dinámico y lleno de vida para las familias.

Asimismo, durante el evento se contó con la participación de emprendedores locales, quienes ofrecieron sus productos a través de un pequeño bazar, impulsando la economía local y generando oportunidades para el talento de la comunidad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que acerquen la cultura a la ciudadanía, fortaleciendo el tejido social y consolidando espacios de encuentro que enriquezcan la vida de Nuevo Laredo.

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