Registran choque entre tractocamiones en Libramiento Mex II de Nuevo Laredo

Elementos de la Guardia Nacional, división Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de la Guardia Nacional, división Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos tractocamiones con caja tipo tráiler se registró en el Libramiento Mex II, en el tramo conocido como “Uno y Uno”, en Nuevo Laredo, con saldo de dos operadores con lesiones menores y afectaciones temporales a la circulación.

De acuerdo con reportes preliminares, en el percance estuvieron involucradas dos unidades de carga pesada conducidas por Jonathan, de 32 años, operador de la línea TLE, y Luis Gerardo, de 28 años, de la empresa TC Trukin. Este último refirió un golpe en la pierna izquierda tras el impacto.

Al sitio acudieron paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos conductores. Tras su valoración, se determinó que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, división Seguridad en Carreteras e Instalaciones, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer las causas del accidente. Asimismo, coordinaron las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas, que fueron trasladadas al corralón.

El incidente ocasionó interrupciones momentáneas en la circulación en este tramo del Libramiento Mex II, considerado uno de los principales corredores para el transporte de carga en la región, restableciéndose el flujo vehicular una vez concluidas las labores de atención y retiro.