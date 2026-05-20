Provoca conductor choque múltiple tras invadir vía preferencial en crucero

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Niños Héroes y la calle Perú dejó como saldo cuantiosos daños materiales y puso en evidencia los riesgos asociados a la falta de respeto a las vías de preferencia en la ciudad.

De acuerdo con el informe de autoridades de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando una camioneta Dodge Journey modelo 2015, conducida por Brian, de 22 años, circulaba de sur a norte sobre avenida Niños Héroes e invadió la vía de preferencia al llegar al cruce mencionado.

En ese momento, la unidad fue impactada por una camioneta Nissan Frontier modelo 2024, manejada por Aldo, de 40 años, quien se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Perú con derecho de paso.

Tras el impacto inicial, la Dodge Journey fue proyectada hacia la esquina norponiente, donde terminó colisionando contra una camioneta Buick Enclave modelo 2018, conducida por Julio, de 27 años, quien se encontraba detenido realizando alto mientras circulaba de norte a sur por Niños Héroes.

Al sitio acudieron elementos de seguridad vial para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar el flujo vehicular, evitando mayores riesgos para otros automovilistas.

Pese a lo aparatoso del choque múltiple, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose las afectaciones a daños materiales en las tres unidades involucradas.

Agentes viales acudieron para realizar el peritaje, estableciendo la responsabilidad de Brian, mientras reiteraron el llamado a los conductores a respetar la señalización y las vías de preferencia, con el fin de prevenir accidentes que puedan escalar a consecuencias mayores.