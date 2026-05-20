Camioneta derriba poste y termina volcada sobre bulevar Iglesias Calderón

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, lo que evitó que fuera necesario el traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, lo que evitó que fuera necesario el traslado a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial ocurrido en el sector poniente de la ciudad dejó como saldo cuantiosos daños a la infraestructura pública, luego de que una camioneta particular terminara volcada tras impactarse contra un arbotante de alumbrado, en hechos registrados sobre el bulevar Iglesias Calderón.

El percance se presentó a la altura de la calle Ojinaga, a escasa distancia de la Carretera Aeropuerto, donde la unidad involucrada —una Dodge Journey modelo 2015— quedó con severos daños tras perder la estabilidad y volcar sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con el reporte de autoridades de Tránsito y Vialidad, el conductor, identificado como Brandon, de 28 años, circulaba en dirección de oriente a poniente cuando realizó una maniobra evasiva que derivó en el accidente. La unidad se desvió bruscamente hacia la derecha, impactando directamente contra un poste de alumbrado público, el cual fue derribado desde su base.

El fuerte impacto provocó que la camioneta se descontrolara y terminara volcada, generando además afectaciones visibles en el mobiliario urbano, particularmente en el sistema de iluminación del sector.

Elementos de vialidad acudieron al sitio para acordonar el área y evitar riesgos a otros automovilistas, mientras realizaban las labores correspondientes para el retiro de la unidad siniestrada. Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, lo que evitó que fuera necesario el traslado a un hospital.

Peritos viales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del vehículo al corralón. En tanto, el responsable quedó a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados al patrimonio municipal.