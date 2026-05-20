Consumen llamas camioneta tras presunta falla eléctrica en colonia Morelos

Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, la camioneta fue consumida en su totalidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, la camioneta fue consumida en su totalidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una aparente falla en el sistema eléctrico de un vehículo provocó el incendio total de una camioneta en calles de la colonia Morelos, donde un hombre y su nieto de 11 años lograron ponerse a salvo instantes antes de que el fuego consumiera la unidad.

El incidente se registró en el cruce de las calles Nuevo León y Mendoza, en la parte posterior de un supermercado del sector, cuando ambos tripulantes circulaban a bordo de una camioneta Lincoln Navigator que comenzó a emitir humo de manera repentina desde el área del motor.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor —de oficio mecánico— detectó de inmediato la anomalía, por lo que detuvo la marcha y descendió del vehículo junto con el menor. Segundos después, las llamas se intensificaron hasta propagarse por toda la unidad.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para controlar el siniestro. A su arribo, el vehículo ya se encontraba envuelto en fuego, por lo que procedieron a acordonar la zona y desplegar maniobras para evitar la propagación del incendio.

Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, la camioneta fue consumida en su totalidad, quedando reducida a pérdidas materiales. No obstante, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

De manera preliminar, se indicó que el incendio pudo haberse originado por una falla eléctrica en el sistema del vehículo, aunque serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del siniestro.

El hecho generó movilización de cuerpos de emergencia y puso en evidencia los riesgos asociados a fallas mecánicas, particularmente en unidades en circulación dentro de zonas urbanas.