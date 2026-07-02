Provoca conductor choque con taxi al ignorar señal de alto

Con base en las evidencias recabadas en el lugar, el personal de Tránsito estableció que la causa del accidente fue la omisión de la señal restrictiva de alto por parte del conductor del Chevrolet Impala. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Con base en las evidencias recabadas en el lugar, el personal de Tránsito estableció que la causa del accidente fue la omisión de la señal restrictiva de alto por parte del conductor del Chevrolet Impala. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre un automóvil particular y un taxi se registró en el crucero de las calles Habana y Bravo, en la colonia Buenavista, sector poniente de Nuevo Laredo, luego de que uno de los conductores no cedió el paso al incorporarse a una vía preferencial. El percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, además de coordinar la circulación mientras se retiraban las unidades involucradas.

De acuerdo con la investigación oficial, Omar Alejandro, de 25 años, conducía un Chevrolet Impala modelo 2017 sobre la calle Habana con dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Bravo, no respetó la señal de alto e ingresó al crucero, donde fue impactado en el costado delantero derecho por un taxi Nissan Versa modelo 2020.

La unidad de alquiler era conducida por Dillan Bryand, de 20 años, quien circulaba con preferencia de paso sobre la calle Bravo en dirección de poniente a oriente. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos en la intersección.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar a los conductores y confirmar su estado de salud. Después de la revisión, se determinó que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

Con base en las evidencias recabadas en el lugar, el personal de Tránsito estableció que la causa del accidente fue la omisión de la señal restrictiva de alto por parte del conductor del Chevrolet Impala, quien fue señalado como responsable e infraccionado conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito Municipal.