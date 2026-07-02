Chocan dos camionetas en la Pancho Villa sin dejar lesionados

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte choque entre dos camionetas registrado en calles de la colonia Pancho Villa movilizó a vecinos y cuerpos de emergencia. Aunque el impacto provocó alarma entre los habitantes del sector, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el crucero de la Privada Soledad Sáenz y la calle Iglesias Calderón, donde colisionaron una camioneta tipo van Ford Econoline de color azul y una Ford Escape modelo 2008 de color dorado.

De acuerdo con la información disponible, el estruendo generado por la colisión hizo que residentes de viviendas cercanas salieran de inmediato para brindar apoyo a los ocupantes de ambas unidades, al tiempo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

En respuesta al reporte, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para evaluar el estado de salud de los conductores y pasajeros involucrados. Tras realizar las valoraciones correspondientes, confirmaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado a un hospital.

El percance dejó daños materiales de consideración en ambas camionetas, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el sitio para documentar el incidente y restablecer las condiciones de circulación en el área.

Pese a la intensidad del impacto y a la movilización que generó entre vecinos y cuerpos de auxilio, el accidente concluyó sin personas lesionadas, limitándose las afectaciones a los daños ocasionados en los vehículos involucrados.