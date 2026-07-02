Mantiene COMAPA inspecciones permanentes en negocios

Comapa continuará realizando estas inspecciones de manera permanente como parte de su compromiso de mantener limpio el drenaje, prevenir problemas y ofrecer un mejor servicio a las familias neolaredenses. [Agencias]

Comapa continuará realizando estas inspecciones de manera permanente como parte de su compromiso de mantener limpio el drenaje, prevenir problemas y ofrecer un mejor servicio a las familias neolaredenses. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del trabajo permanente para mantener limpio el drenaje de la ciudad y prevenir problemas que afecten a las familias, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo realiza diariamente inspecciones en negocios para verificar que cuenten con trampas de grasa en funcionamiento.

Durante lo que va de 2026, el organismo ha realizado 171 inspecciones en distintos establecimientos de la ciudad para evitar que grasas, aceites y restos de comida sean arrojados al drenaje.

Cuando estos residuos llegan a las tuberías, con el paso del tiempo forman tapones que pueden provocar brotes de drenaje, malos olores y afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

El objetivo de Comapa es prevenir estos problemas antes de que ocurran y mantener en mejores condiciones las líneas de drenaje para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Antes de aplicar una multa, el organismo brinda a los negocios la oportunidad de corregir la situación. En una primera visita se realiza la revisión y, si se detecta alguna irregularidad, se otorgan 15 días para instalar una trampa de grasa o hacer las mejoras necesarias.

Posteriormente se lleva a cabo una segunda inspección y, de ser necesario, se concede un último plazo de cinco días para cumplir con lo establecido por la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Solo cuando el negocio no atiende las indicaciones después de este proceso se aplica la sanción correspondiente.

Comapa continuará realizando estas inspecciones de manera permanente como parte de su compromiso de mantener limpio el drenaje, prevenir problemas y ofrecer un mejor servicio a las familias neolaredenses.

Asimismo, invita a los propietarios de negocios a sumarse a este esfuerzo cumpliendo con el uso adecuado de las trampas de grasa y reportar cualquier situación relacionada con los servicios de agua potable y drenaje al 072 o a través de las redes sociales oficiales de Comapa Nuevo Laredo, donde cada reporte recibe atención y seguimiento.