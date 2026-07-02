Abre Municipio convocatoria a tercera generación del Plan de Acompañamiento ‘Hecho en Nuevo Laredo’

La primera sesión del programa se llevará a cabo el 8 de julio, dando inicio a una nueva etapa de acompañamiento para quienes buscan consolidar y hacer crecer sus proyectos productivos. [Agencias]

La primera sesión del programa se llevará a cabo el 8 de julio, dando inicio a una nueva etapa de acompañamiento para quienes buscan consolidar y hacer crecer sus proyectos productivos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer el crecimiento y posicionamiento de los negocios locales, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Comercio, Empleo y PyMES de la Secretaría de Desarrollo Económico, abrió la convocatoria para la tercera generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, dirigido a emprendedoras, emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad.

El programa brinda herramientas para impulsar el desarrollo de los negocios mediante acompañamiento especializado, capacitación, promoción, vinculación comercial, acceso a créditos para MiPyMEs y oportunidades para participar en ferias y estrategias de posicionamiento a nivel local y regional, fortaleciendo así la competitividad del sector emprendedor de Nuevo Laredo.

El registro permanecerá abierto hasta el 3 de julio, las personas interesadas podrán inscribirse ingresando al siguiente portal: https://www.investnld.com.mx/registrodigital_web/es/

La primera sesión del programa se llevará a cabo el 8 de julio, dando inicio a una nueva etapa de acompañamiento para quienes buscan consolidar y hacer crecer sus proyectos productivos.

A través de esta iniciativa, impulsada por la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor de Nuevo Laredo, generando mayores oportunidades de desarrollo económico y promoviendo el consumo de productos y servicios locales.

Bajo el distintivo “Hecho en Nuevo Laredo, Hecho con el Corazón”, este programa reafirma el compromiso de impulsar el talento local y contribuir al crecimiento de las MiPyMEs como motor del desarrollo económico de la ciudad.