Invita Ayuntamiento a niñas, niños y jóvenes a participar en Cursos de Verano 2026

Las inscripciones permanecerán abiertas del 30 de junio al 11 de julio y no tendrán costo

Las inscripciones permanecerán abiertas del 30 de junio al 11 de julio y no tendrán costo. [Agencias]

Las inscripciones permanecerán abiertas del 30 de junio al 11 de julio y no tendrán costo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico, creativo y recreativo de la niñez y juventud neolaredense durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Arte y Cultura, invita a participar en los Cursos de Verano 2026, que se realizarán de manera gratuita del 13 de julio al 13 de agosto en las distintas Casas de Cultura de la ciudad.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 30 de junio al 11 de julio y no tendrán costo. Para registrarse, las y los menores de edad deberán presentar copia de su CURP y una identificación oficial del padre, madre o tutor, mientras que las personas mayores de edad únicamente deberán presentar copia de su INE.

Las actividades se desarrollarán en cinco sedes, cada una con una oferta de talleres adaptada a diferentes edades e intereses:

Casa de la Cultura Viveros (Lincoln #821, colonia Viveros) ofrecerá cursos de danza infantil, guitarra para niñas, niños, jóvenes y adultos, hip hop, tap dance, teclado, manga y cómic, bordado con aguja mágica, fotografía y edición en Photoshop, además de talleres recreativos temáticos para las vacaciones.

Casa de la Cultura Polivalente (Ayuntamiento Sur s/n, colonia Infonavit) contará con talleres de ballet, danza contemporánea, tap dance, canto, violín, guitarra, teclado, bisutería, cómics, manga y cuentos, así como actividades para pequeños danzantes y cursos dirigidos a distintos grupos de edad.

Casa de la Cultura Maquila Creativa, ubicada dentro del estacionamiento del Polyforum La Fe (Parque Industrial Longoria), impartirá cursos de teatro, hip hop, teclado, ritmos de salón, jazz, guitarra y mandolina, acordeón, pintura y otras disciplinas artísticas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Casa de la Cultura El Progreso, ubicada temporalmente en la calle Himeneo No. 202, colonia El Progreso, ofrecerá el taller “Recreo Folclórico, Danza y Diversión Infantil” para niñas y niños de 6 a 12 años, además del curso “Verano de Danza Folclórica Juvenil” dirigido a adolescentes de 13 a 17 años.

Casa de la Cultura Palmares (Tampico #6200, colonia Palmares) impartirá el taller “Recreo Folclórico, Danza y Diversión Infantil”, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

Las y los interesados pueden acudir a la Casa de Cultura de su preferencia para consultar los horarios específicos de cada taller, conocer la disponibilidad de espacios y realizar su inscripción.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar espacios gratuitos de formación artística y cultural, impulsando el talento, la creatividad y el sano esparcimiento de niñas, niños y jóvenes durante el periodo vacacional.