Provoca choque en Infonavit-Fundadores una mujer lesionada

Al intentar girar a la izquierda, la camioneta fue impactada en el costado delantero derecho por una Chevrolet Equinox gris modelo 2019, que circulaba de sur a norte con preferencia de paso y semáforo en verde. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al intentar girar a la izquierda, la camioneta fue impactada en el costado delantero derecho por una Chevrolet Equinox gris modelo 2019, que circulaba de sur a norte con preferencia de paso y semáforo en verde. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial ocurrido en el cruce de Lago de Chapala y Reforma, en la colonia Infonavit-Fundadores, dejó como saldo una persona lesionada, de acuerdo con reportes de autoridades de Tránsito y Vialidad.

El percance involucró a una camioneta Jeep Patriot negra modelo 2011, con placas del estado de Tamaulipas, conducida por Pablo Eloy H. L., de 54 años y residente de la colonia Benito Juárez, quien circulaba de norte a sur sobre la avenida Reforma. Al llegar al cruce con Lago de Chapala, presuntamente contaba con luz verde para continuar su trayecto; sin embargo, al intentar girar a la izquierda fue impactado en el costado delantero derecho por una Chevrolet Equinox gris modelo 2019, que circulaba de sur a norte con preferencia de paso y semáforo en verde.

Tras el impacto, resultó lesionada la conductora de la Chevrolet, identificada como Arlet D. R., de 19 años, quien viajaba acompañada por una menor de 1 año y 8 meses, así como por una mujer de 39 años. Las tres fueron trasladadas a un hospital en un vehículo particular para su valoración médica.

Posteriormente, se informó que únicamente la conductora presentó lesiones derivadas del accidente, mientras que sus acompañantes no requirieron atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas al corralón para su resguardo.