Muere hombre al llegar al Hospital General de Nuevo Laredo

Una vez que el vehículo se estacionó en el exterior de la institución, personal del área médica acudió a valorarlo y determinó que ya había fallecido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Una vez que el vehículo se estacionó en el exterior de la institución, personal del área médica acudió a valorarlo y determinó que ya había fallecido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 48 años de edad falleció afuera del Hospital General-IMSS Bienestar, luego de ser trasladado al nosocomio en un vehículo particular de color gris, donde personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de ser revisado.

La persona fue identificada como Jesús Armando, de 48 años. De acuerdo con la información disponible, el hombre presentaba problemas de salud y fue llevado al hospital con la intención de recibir atención médica. Sin embargo, una vez que el vehículo se estacionó en el exterior de la institución, personal del área médica acudió a valorarlo y determinó que ya había fallecido.

De manera preliminar, se presume que la causa del deceso podría estar relacionada con un posible ataque cardiaco, aunque será la autopsia correspondiente la que permita establecer con precisión las circunstancias y causas de la muerte.

Tras el reporte, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria habilitada para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinará oficialmente la causa del fallecimiento.