Inician evaluaciones médicas para ascensos en la Guardia Estatal

Personal de 11 delegaciones participa en el proceso de promoción de grados correspondiente al 2026

Las revisiones médicas forman parte de las distintas etapas contempladas dentro del procedimiento de ascenso, mediante el cual se determina la aptitud del personal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las revisiones médicas forman parte de las distintas etapas contempladas dentro del procedimiento de ascenso, mediante el cual se determina la aptitud del personal. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las evaluaciones médicas correspondientes al Proceso de Promoción de Grados 2026 de la Guardia Estatal comenzaron en el Complejo de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, como parte de la calendarización establecida para quienes buscan avanzar al grado superior inmediato dentro de la corporación.

La convocatoria se encuentra abierta para personal de las 11 delegaciones regionales de la Guardia Estatal. Para llevar a cabo esta etapa, trabajadores del Departamento de Salud de la Dirección de Administración y Personal realizarán recorridos por cuatro sedes regionales: Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y la Zona Sur.

De acuerdo con la programación oficial, estas sedes recibirán a las y los aspirantes provenientes de las delegaciones cercanas, con el propósito de facilitar su participación en el proceso de evaluación y verificar que cumplen con los requisitos establecidos para continuar en la promoción de grados.

Las revisiones médicas forman parte de las distintas etapas contempladas dentro del procedimiento de ascenso, mediante el cual se determina la aptitud del personal participante para acceder al siguiente nivel jerárquico.

Una vez concluidas las evaluaciones en Nuevo Laredo, las actividades continuarán en el resto de las sedes programadas. En el caso de Ciudad Victoria, las valoraciones se desarrollarán de manera ininterrumpida durante dos semanas, debido a que concentra el mayor número de aspirantes inscritos en esta convocatoria.

Con estas acciones, la Guardia Estatal da continuidad al proceso interno de promoción correspondiente al año 2026, mediante la aplicación de evaluaciones al personal que busca avanzar en su trayectoria profesional dentro de la institución.