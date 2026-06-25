Provoca conductor choque al invadir vía de preferencia

El percance ocurrió tras no respetar una señal de alto en un crucero de la ciudad

El accidente se desarrolló en la intersección de la avenida Leandro Valle y la calle Canales movilizó. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente se desarrolló en la intersección de la avenida Leandro Valle y la calle Canales movilizó. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Leandro Valle y la calle Canales movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, luego de que dos vehículos colisionaran cuando uno de ellos invadió una vía de preferencia.

De acuerdo con el reporte oficial, en el percance participaron un automóvil Ford Fusion modelo 2012, conducido por Alejandro, de 75 años de edad y residente de Laredo, Texas, así como un Nissan Versa modelo 2012, manejado por Sergio Alberto, de 24 años.

Las investigaciones realizadas por agentes viales establecen que el Ford Fusion circulaba de oriente a poniente sobre la calle Canales. Al llegar al cruce con la avenida Leandro Valle, su conductor no respetó la señal de alto e ingresó a la intersección, invadiendo la circulación preferente.

Como consecuencia, el vehículo impactó de frente al Nissan Versa, que transitaba de norte a sur sobre la avenida Leandro Valle con derecho de paso.

Ante las autoridades, el conductor del Ford Fusion manifestó que al aproximarse al crucero no observó la señal restrictiva, por lo que avanzó sobre la avenida y terminó colisionando con la unidad que circulaba libremente por la vía principal.

Tras el levantamiento de evidencias y la elaboración del peritaje correspondiente, agentes de Tránsito determinaron como responsable del accidente a Alejandro, al considerar que incurrió en falta de precaución, invadió una vía de preferencia y condujo de manera negligente.