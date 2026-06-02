Arranca DIF Tamaulipas el boteo TELETÓN 2026

Los Mensajeros de Paz respaldan una causa que promueve la inclusión, la rehabilitación y el bienestar de personas atendidas en los centros TELETÓN. [Agencias]

Los Mensajeros de Paz respaldan una causa que promueve la inclusión, la rehabilitación y el bienestar de personas atendidas en los centros TELETÓN. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- En un evento que reafirma la esperanza, la confianza y la solidaridad de las familias tamaulipecas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con directivos del CRIT Tamaulipas, dio el banderazo de inicio al boteo TELETÓN 2026, una campaña que busca fortalecer la atención que reciben niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

“Siempre estamos pendientes de todas estas acciones que buscamos para mejorar y atender a toda la niñez tamaulipeca. Pensar en cada caso que se puede lograr es pensar en un niño que puede alcanzar mayor independencia, que tendrá un mejor futuro, y en una familia que encuentra alivio ante la angustia, la tristeza o la incertidumbre de no saber si podrá brindar la atención que su hijo necesita. Es una labor preciosa”, expresó María de Villarreal.

Asimismo, agregó: “Por eso, desde un principio Américo y yo siempre hemos estado dispuestos a apoyar, porque conocemos la importancia de esta labor”, al tiempo que realizó su aportación personal y destacó el valor de sumar esfuerzos para transformar la vida de quienes más lo necesitan.

Durante el evento se entregaron 415 ánforas a representantes de los 43 Sistemas DIF Municipales, así como a integrantes del Voluntariado de la Esperanza, quienes representan a las dependencias gubernamentales del estado y asumieron el compromiso de recaudar la mayor cantidad posible de donativos para esta noble causa.

También se reconoció el trabajo realizado durante el boteo del año anterior, otorgando reconocimientos a los municipios de Río Bravo, Tula, Matamoros, Altamira, Xicoténcatl y El Mante, que destacaron por obtener las mayores recaudaciones.

De esta manera, los Mensajeros de Paz respaldan una causa que promueve la inclusión, la rehabilitación y el bienestar de personas atendidas en los centros TELETÓN por condiciones neurológicas, cáncer o autismo, contribuyendo a que reciban más terapias, más beneficios y mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida.