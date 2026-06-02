Cancela gobierno de Trump fondo millonario tras fuertes críticas

El secretario interino de Justicia Todd Blanche habla en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 4 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

El secretario interino de Justicia Todd Blanche habla en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el 4 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump dejó de lado sus planes de crear un fondo de 1.800 millones de dólares con el objetivo de compensar a sus aliados, anunció el martes el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, dando marcha atrás a un programa que enfrentó derrotas en los tribunales y amplias críticas que amenazaron con paralizar elementos clave de la agenda de la Casa Blanca.

“No seguiremos adelante con el fondo, punto”, afirmó Blanche durante una audiencia sobre el presupuesto del Departamento de Justicia.

“¿No seguirá adelante nunca?”, preguntó la representante demócrata por Nueva York Grace Meng.

“Es correcto”, respondió Blanche.

La tajante declaración marcó un giro extraordinario, y poco común, con respecto a un Departamento de Justicia de Trump que, apenas hace dos semanas, afirmó que el fondo era una medida apropiada para resarcir lo que, según funcionarios, fue un Departamento de Justicia utilizado como arma durante el gobierno del demócrata Joe Biden. Desde entonces, un juez ha puesto en pausa la aprobación del fondo, que ha recibido fuertes críticas tanto de demócratas como de republicanos preocupados por la falta de supervisión, así como por la posibilidad de pagos a quienes participaron en el violento asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021.

Los republicanos exigieron garantías de que los planes para el fondo estaban descartados antes de avanzar con la legislación para financiar a las agencias migratorias de Trump.

Al momento en que se dio a conocer el acuerdo, el Senado ya estaba lidiando con la complicada aprobación de una iniciativa migratoria que agregaba 1.000 millones de dólares adicionales en costos de seguridad de la Casa Blanca, incluidos fondos para el proyecto del salón de fiestas en la mansión presidencial.

Indignados, los senadores republicanos rechazaron del proyecto de ley los fondos de seguridad para la Casa Blanca y dejaron en claro que no aprobarían la iniciativa a menos que el gobierno federal hiciera cambios importantes al acuerdo.

El “Fondo Antiinstrumentalización”, de 1.776 millones de dólares, se creó para

fue establecido para resolver la demanda de Trump contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de las declaraciones fiscales del mandatario. Como parte de ese acuerdo, el IRS aceptó retirar todas sus investigaciones pendientes en torno a si Trump ha pagado la parte justa de impuestos que le corresponde.

Al insistirle sobre si también se dejaba de lado esa parte del acuerdo, Blanche dijo que “nada ha cambiado en ese sentido”, y destacó que el gobierno únicamente desestimaba los planes para crear el fondo de 1.800 millones de dólares.

La audiencia ante una subcomisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes estaba programada para debatir el presupuesto del Departamento de Justicia, pero los legisladores centraron rápidamente sus preguntas en el fondo.

“Este gobierno ha incurrido en lo que quizá sean los actos más descarados de corrupción flagrante que haya visto”, dijo la representante demócrata Rosa DeLauro. “Y muchos de ellos giran en torno a usted, señor Blanche”.

Los indicios de un cambio de parecer aparecieron el lunes, cuando una persona al tanto del asunto dijo que el presidente reconsideraba si debía seguir adelante con el fondo establecido para resolver su demanda contra el IRS. El Departamento de Justicia también indicó el lunes que acataría la orden de un tribunal de Virginia que bloquea temporalmente el “Fondo Antiinstrumentalización” del gobierno, lo que en la práctica supone aceptar poner en pausa el plan durante al menos dos semanas.

Otro juez en Florida planteó la posibilidad de reabrir la demanda contra el IRS debido a “graves acusaciones” de manejos indebidos formuladas contra el gobierno por críticos del acuerdo.