Reporta ITM aumento significativo en repatriaciones por Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El delegado regional del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Francisco Parra Pérez, informó que durante los últimos meses se ha registrado un incremento significativo en la repatriación de connacionales por la frontera de Nuevo Laredo, situación que atribuyó, en parte, al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos.
“A diferencia de años anteriores, cuando Nuevo Laredo destacaba por presentar una disminución en el número de repatriaciones en comparación con otras ciudades fronterizas de Tamaulipas, durante este año se ha observado un aumento cercano al 25 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Tan solo en el último mes, el flujo de mexicanos deportados se ha incrementado de manera importante en esta frontera”, mencionó Parra Pérez.
El funcionario estatal señaló, que el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, mantiene activos los programas de asistencia para brindar apoyo a las personas repatriadas.
Destacó además que el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno permite ofrecer atención integral a quienes regresan al país en condición de vulnerabilidad.
En cuanto a las cifras de atención, detalló que durante 2025 el Instituto brindó algún tipo de asistencia a alrededor de 5 mil 600 connacionales.
Y, en lo que va del presente año 2026, ya suman aproximadamente 2 mil 300 personas atendidas, por lo que, de mantenerse la tendencia actual, se prevé que el número de beneficiarios supere considerablemente el registrado el año anterior.