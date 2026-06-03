Pone Carmen Lilia Canturosas fin a una deuda de 580 millones de pesos

La estrategia implementada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas demuestra que es posible administrar con responsabilidad, pagar compromisos heredados y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el bienestar de las familias. [Agencias]

La estrategia implementada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas demuestra que es posible administrar con responsabilidad, pagar compromisos heredados y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el bienestar de las familias. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En una decisión que marcará un antes y un después en la historia financiera de la ciudad, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presentó ante el Cabildo la Segunda Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2026, con el objetivo de liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda pública municipal que asciende a más de 580 millones de pesos y cerrar el año con finanzas sanas, ordenadas y sin cargas para las futuras generaciones.

Esto representa uno de los pasos más importantes de la actual administración para consolidar un modelo de gobierno basado en los principios de honestidad, austeridad republicana, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos, valores que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Desde el inicio de su primera gestión, en octubre de 2021, Carmen Lilia Canturosas asumió el compromiso de rescatar las finanzas municipales tras recibir una deuda pública superior a los 580 millones de pesos, integrada en gran medida por créditos contratados durante administraciones anteriores que durante años comprometieron recursos que pudieron destinarse al desarrollo de la ciudad.

“Esta modificación presupuestal tiene un objetivo muy claro: avanzar hacia la meta histórica y sin precedentes de liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda pública municipal, para terminar este 2026 con cero deuda para Nuevo Laredo”, afirmó la presidenta municipal.

La estrategia implementada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas demuestra que es posible administrar con responsabilidad, pagar compromisos heredados y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el bienestar de las familias. Lejos de recurrir a nuevos endeudamientos, la administración optó por fortalecer la recaudación, optimizar el gasto y ejercer cada peso con disciplina financiera.

Bajo la visión de que los recursos públicos deben regresar al pueblo convertidos en beneficios tangibles, alcanzar la meta de deuda cero permitirá generar importantes ahorros en el pago de intereses y liberar recursos que podrán destinarse íntegramente a más obra pública, infraestructura urbana, educación, salud, cultura y programas sociales.

“Al sanear nuestras finanzas, estamos pensando no solo en el presente, sino en no dejar cargas a las futuras administraciones y en garantizar oportunidades para las futuras generaciones de neolaredenses”, expresó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Los resultados respaldan esta política financiera. A la fecha, la deuda municipal se ha reducido a 293 millones de pesos, después de cubrir amortizaciones por más de 365 millones de pesos durante las administraciones encabezadas por la alcaldesa.

Como parte de este proceso, en octubre de 2024 se liquidó en su totalidad un crédito contratado con BANOBRAS desde el año 2000, una deuda que permaneció vigente durante casi 25 años. Posteriormente, en 2025, también se realizó la liquidación anticipada de otro financiamiento adquirido desde hace 18 años.

“Para Nuevo Laredo, la posibilidad de cerrar el 2026 sin deuda pública representa mucho más que un logro contable. Significa dejar atrás las cargas heredadas del pasado, construir un municipio con mayor capacidad de inversión y sentar las bases de un futuro más sólido para las próximas generaciones” señaló Carmen Lilia Canturosas.

Con estos hechos, Carmen Lilia Canturosas consolida una administración que ha hecho de las finanzas sanas una herramienta de transformación social, demostrando que cuando se gobierna con honestidad, transparencia y responsabilidad, los recursos alcanzan para pagar las deudas del pasado, atender las necesidades del presente y construir el futuro que merece la ciudadanía.