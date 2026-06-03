Investigan hallazgo de adulto mayor sin vida en su vivienda

NUEVO LAREDO, TAM.- El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio, en la colonia Voluntad y Trabajo Número III, en el sector poniente de Nuevo Laredo, evidenció una problemática recurrente relacionada con el aislamiento y abandono de adultos mayores en zonas urbanas.

El reporte se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Río Indo, en la cuadra 1000, entre Los Mayas e Incas, donde vecinos alertaron a las autoridades tras percatarse de la posible presencia de una persona inconsciente en el interior del inmueble. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales y cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de putrefacción.

La persona fue identificada como Juan José G. J., de 62 años de edad, pensionado, quien presuntamente vivía solo. De acuerdo con los primeros indicios, el tiempo transcurrido desde su fallecimiento dificultó precisar de inmediato las causas de la muerte, por lo que se iniciaron las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía Estatal Investigadora, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, procedieron a acordonar el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento de evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de los estudios que determinarán la causa del deceso.

Este tipo de casos ha sido señalado por especialistas como un reflejo de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven algunos adultos mayores, particularmente aquellos que carecen de redes de apoyo familiar o social. La detección tardía de fallecimientos en domicilios particulares pone de manifiesto la necesidad de fortalecer mecanismos de acompañamiento, seguimiento comunitario y atención institucional para este sector de la población.