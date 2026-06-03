¿Última ronda? Estados buscan ampliar horarios de bares y restaurantes durante el Mundial

Mark Prinzinger, dueño del Lion Sports Bar en Filadelfia, posa detrás de la barra mientras sus comensales miran la final de la Liga de Campeones el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Tassanee Vejpongsa)

Mark Prinzinger, dueño del Lion Sports Bar en Filadelfia, posa detrás de la barra mientras sus comensales miran la final de la Liga de Campeones el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Tassanee Vejpongsa)

PROVIDENCE, Rhode Island.- Difícilmente los aficionados del Mundial en un número cada vez mayor de ciudades de Estados Unidos tendrán problema alguno para encontrar una buena cerveza que los acompañe mientras miran un partido nocturno.

Los líderes estatales en todo el país están dando luz verde a ampliar los horarios de bares y restaurantes durante el evento deportivo más visto del mundo. Quieren ayudar a los negocios y mejorar la experiencia de los aficionados, en particular la de quienes quizá no pudieron pagar entradas para los estadios.

Otros ven la medida como un último intento de impulsar las ventas, a medida que se han enfriado las expectativas de un auge económico por el Mundial.

Hasta ahora, Kansas, Missouri, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Washington —estados que albergan partidos del Mundial o están cerca de la actividad— han aprobado diversas medidas para ampliar los horarios de venta de alcohol durante el torneo. Propuestas similares se sopesan en Nueva York y Massachusetts.

Los cambios implican que la hora de cierre no llegará sino hasta las 4 de la mañana en Filadelfia durante el Mundial y las celebraciones por el 250mo aniversario de la independencia nacional. En Kansas City, algunos bares pueden permanecer abiertos hasta las 5 de la mañana

Muchos de estos cambios dependen de la aprobación municipal, y ningún negocio estaría obligado a ampliar su horario. Pero para la industria turística, que ya lidia con la caída de las ventas y la inflación, la opción de que los bares cierren más tarde es bienvenida.

Mark Prinzinger, propietario de Lion Sports Bar en Filadelfia, describió ver fútbol con aficionados de todo el mundo como una “experiencia mágica”. Ahora que tiene la opción de mantener su bar abierto dos horas más, contrató personal adicional, simplificó los menús y planificó programación nocturna.

“La gente quiere tomarse una cerveza con otros aficionados al fútbol y lo grandioso del Mundial es que reúne a personas de todo el mundo en un solo lugar para ver un deporte que a todos les encanta”, afirmó Prinzinger.

Los aficionados quieren una experiencia para recordar

Prinzinger y otros propietarios de bares, restaurantes y locales de vida nocturna en Pensilvania podrán pasar su hora de cierre de las 2 a las 4 de la mañana durante el Mundial y las celebraciones de la Independencia, entre el 11 de junio y el 20 de julio.

El gobernador Josh Shapiro aprobó la legislación al difundir un video en el que destapa una cerveza, y remató la publicación en redes sociales con una advertencia pícara sobre la reputación de la Ciudad del Amor Fraternal por alborotarse: “Celebren con responsabilidad, Philly”.

Con más horas disponibles para que los aficionados beban, algunos críticos han expresado preocupación por la seguridad pública y la posible presión sobre las fuerzas policiales, aunque las iniciativas han recibido apoyo bipartidista de los legisladores.

El alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, manifestó inicialmente que su ciudad “no necesita bares operando 23 horas” durante el Mundial y bromeó: “No se preocupen, si quieren beber un montón, los bares pueden abrir bastante temprano”.

Sin embargo, los dueños de bares se irritan ante esa oposición y sostienen que la mayoría de los negocios prioriza capacitar al personal para evitar que se sirva alcohol de más a los clientes.

“Que la gente esté en el bar viendo un partido de fútbol no significa que se esté emborrachando”, aseveró Prinzinger. “De hecho, yo diría que es completamente lo contrario. Creo que la gente quiere ver el partido. La gente quiere involucrarse”.

La representante de Rhode Island Teresa Tanzi coincidió.

“No todo el que entre a un lugar va a estar dando tragos para embriagarse”, señaló la demócrata Tanzi a principios de este mes en el pleno de la Cámara. “Va a haber familias que van a querer una hamburguesa con queso, una hamburguesa con queso estadounidense, y una Coca-Cola”.

Rhode Island, que está más cerca que la misma Boston del estadio Gillette —sede de partidos del Mundial—, evalúa si ampliar la venta de alcohol hasta las 3 de la mañana y la hora de cierre hasta las 4.

Actualmente, el aviso de cierre a los comensales en el estado más pequeño de Estados Unidos es a la 1 de la mañana, con algunas excepciones para su capital, Providence.

Incluso Lucas cedió y finalmente presentó un plan que permite que los restaurantes y bares de Kansas City permanezcan abiertos hasta las 3 de la mañana, y que ciertos establecimientos sigan abiertos hasta las 5 de la madrugada si presentan un plan de seguridad al departamento de policía.

En la actualidad, por lo general la venta de alcohol puede realizarse entre las 6 de la mañana y la 1:30 de la mañana

La ampliación de horarios no es del todo una tendencia exclusiva de Estados Unidos. Los pubs en Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana si las selecciones de Inglaterra o Escocia juegan en las rondas de eliminación directa, después de que el gobierno del Reino Unido flexibilizó sus normas de licencias.

En Escocia, que tiene su propio gobierno semiautónomo, las autoridades locales pueden permitir que los pubs permanezcan abiertos hasta 30 minutos después de que terminen los partidos.

Está por verse cuál será la demanda nocturna

Según el calendario del Mundial, la mayoría de los partidos se disputará desde primeras horas de la tarde hasta el inicio de la noche. Pero algunos comienzan más tarde: cuatro arrancan a medianoche y ocho empiezan a las 10 de la noche para quienes los vean en el huso horario del Este.

Se desconoce en cierta medida qué tan grande será la demanda de bocadillos y bebidas de madrugada.

En Estados Unidos, los hábitos de consumo han cambiado drásticamente desde la pandemia: más personas eligen salir más temprano en el día y gastar menos en general, explicó David Henkes, director principal sénior de Technomic, una firma que monitorea tendencias de la industria de restaurantes y alimentos.

“Es muy difícil mantener abierto hasta tarde o durante la noche simplemente porque es difícil encontrar mano de obra”, explicó Henkes. “Aplaudo el esfuerzo por darles a los restaurantes la oportunidad de generar más ingresos, pero no estoy seguro de que vaya a haber una demanda lo suficientemente significativa como para que tenga sentido para muchos operadores hacerlo”.