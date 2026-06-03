Atropellan a hombre en Villas; conductor escapa tras el impacto

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos registrados sobre el Libramiento Segundo Anillo Periférico, frente a la Ciudad Deportiva, en el fraccionamiento Villas de San Miguel, al poniente de Nuevo Laredo.

De acuerdo con información preliminar, la persona afectada fue identificada como José S., de entre 50 y 55 años de edad, presuntamente con domicilio en la colonia Campanario. El incidente fue reportado por testigos que se encontraban en la zona, quienes señalaron que el conductor responsable no detuvo su marcha tras el impacto, retirándose del lugar.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General “Solidaridad”, donde quedó bajo observación médica.

Autoridades de la Dirección de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del caso e iniciaron las diligencias correspondientes para la localización del vehículo involucrado. Hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre las características de la unidad.

El hecho fue clasificado como un atropellamiento con fuga, por lo que las investigaciones se mantienen en curso para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.