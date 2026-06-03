Impulsa Municipio cultura del reciclaje

Desde las primeras horas del evento se registró la participación de diversos sectores de la comunidad. [Agencias]

Desde las primeras horas del evento se registró la participación de diversos sectores de la comunidad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Coordinación General de Gestión Ambiental, realizó con éxito el Reciclatón 2026, una jornada que reunió a ciudadanos, instituciones educativas y comercios locales para promover el reciclaje responsable, reducir la contaminación y fomentar el aprovechamiento adecuado de residuos reciclables.

Bajo el lema “No es basura, es materia prima”, la ciudadanía respondió de manera positiva a esta iniciativa ambiental, llevando materiales como PET, plástico, cartón, archivo muerto, baterías domésticas y baterías de automóvil para su correcta disposición y reciclaje.

El jefe de Medio Ambiente de la Coordinación General de Gestión Ambiental, Jesús Trejo, destacó que este tipo de actividades buscan generar conciencia sobre la importancia de separar los residuos y brindarles una segunda oportunidad mediante procesos de reciclaje.

“Estamos realizando este Reciclatón para que la ciudadanía nos traiga PET, cartón, archivo muerto y baterías, tanto de carro como domésticas. La finalidad es reducir la contaminación en nuestras vialidades y darle una segunda oportunidad a materiales que todavía pueden reciclarse”, expresó el funcionario.

Como parte de la jornada se implementó un intercambio ecológico que permitió a los participantes recibir una planta a cambio de los materiales entregados, promoviendo simultáneamente el reciclaje y la creación de más áreas verdes en hogares y espacios comunitarios.

“Por cada material que nos entregan les regalamos una planta. Hacemos un intercambio ecológico para seguir promoviendo el cuidado del medio ambiente y motivar a más personas a sumarse a estas acciones”, señaló Trejo.

Desde las primeras horas del evento se registró la participación de diversos sectores de la comunidad. Entre las aportaciones destacaron las realizadas por el COBAT 01, que entregó cartón y archivo muerto, así como comercios locales que se sumaron al esfuerzo colectivo para reducir la generación de residuos y fomentar una cultura ambiental más responsable.

Trejo reconoció además el apoyo de la empresa recicladora APG, que colaboró de manera coordinada con la dependencia municipal para garantizar el manejo adecuado de los materiales recolectados y fortalecer el alcance de esta estrategia ambiental.

Adicionalmente, informó que la buena respuesta obtenida permitirá evaluar la realización de futuras jornadas en distintos puntos de la ciudad, acercando este tipo de programas a más sectores de la población y fortaleciendo la participación ciudadana en acciones de protección ambiental.

El funcionario recordó que Nuevo Laredo cuenta de manera permanente con un Centro de Acopio de Residuos Peligrosos ubicado en la colonia Manuel Ávila Camacho, donde la ciudadanía puede depositar materiales que requieren un manejo especializado para prevenir riesgos ambientales y proteger la salud pública.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y continúa impulsando programas que promueven la corresponsabilidad entre gobierno, ciudadanía y sector privado para construir un Nuevo Laredo más verde y sostenible.