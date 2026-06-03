Avanza campaña de INMUJER #SinMiedoaContarlo

El objetivo de estas pláticas es brindar a la comunidad estudiantil, especialmente a niñas, niños y adolescentes, herramientas para la detección temprana de señales de alerta ante el acoso o abuso. [Agencias]

El objetivo de estas pláticas es brindar a la comunidad estudiantil, especialmente a niñas, niños y adolescentes, herramientas para la detección temprana de señales de alerta ante el acoso o abuso. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones de la campaña #SinMiedoaContarlo que el Instituto Municipal de la Mujer está llevando a cabo con la finalidad de promover la prevención de la violencia familiar y sexual, el equipo de capacitación de dicha institución visitará diferentes espacios educativos para impartir el tema “Sexualidad y prevención de la violencia sexual”.

Algunas de las instituciones educativas que ya se visitaron son: la escuela secundaria general #1 Juvenal Boone Flores, la secundaria técnica #94 Amalia González Caballero De Castillo Ledón y la secundaria general #2 Juan Ruiz Alarcón.

El objetivo de estas pláticas es brindar a la comunidad estudiantil, especialmente a niñas, niños y adolescentes, herramientas para la detección temprana de señales de alerta ante el acoso o abuso.

Con estas acciones, el Instituto no sólo dota de conocimiento a las infancias, sino que también estrecha lazos con el personal docente para activar protocolos de protección oportunos. Las visitas continuarán en diversos planteles del municipio, reafirmando el compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

Si alguna institución educativa está interesada en recibir pláticas con esta temática, pueden solicitarlos a los teléfonos del Instituto Municipal de la Mujer 867 713 52 81 y 867 719 21 60 o a través de nuestras redes sociales oficiales.