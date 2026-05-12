Provoca choque aparatosa volcadura en crucero de la colonia Matamoros

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, confirmando que ambos conductores resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, confirmando que ambos conductores resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque con volcadura en el cruce de las calles Amado Nervo y Guatemala, en la colonia Matamoros, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta Ford Edge, conducida por Adolfo Carlos, de 27 años, circulaba de sur a norte sobre la avenida Amado Nervo. Al llegar a la intersección, impactó a una camioneta Mitsubishi manejada por Víctor Manuel, de 21 años, quien transitaba de poniente a oriente por la calle Guatemala.

Tras el impacto, la unidad Mitsubishi perdió la estabilidad y terminó volcada sobre uno de sus costados en la esquina nororiente del crucero, lo que generó la intervención de paramédicos y personal de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados, confirmando que ambos conductores resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente.

En su declaración ante las autoridades, el conductor de la camioneta Mitsubishi señaló que realizó el alto correspondiente y, al no detectar vehículos cercanos, avanzó, momento en el que ocurrió la colisión.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación en la zona.