NFL: Dallas ya conoce la fecha de tres de sus juegos

ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el corredor de los Giants de Nueva York Tyrone Tracy Jr. corre con el balón superando al safety de los Cowboys de Dallas Donovan Wilson. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo)

ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el corredor de los Giants de Nueva York Tyrone Tracy Jr. corre con el balón superando al safety de los Cowboys de Dallas Donovan Wilson. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — El primer partido de temporada regular de los Bills de Buffalo en su nuevo estadio será contra los Lions de Detroit el 17 de septiembre y dará inicio a la programación de “Jueves por la Noche” de Amazon Prime Video.

El duelo fue uno de los tres anunciados por la NFL el lunes el lunes mientras NBC, Fox y Prime Video realizaron sus presentaciones upfront a los anunciantes.

Los Cowboys de Dallas formaron parte de las otras dos revelaciones. Los Cowboys visitarán a los Giants de Nueva York en el primer partido del domingo por la noche de la temporada 2026 de la NFL el 13 de septiembre y recibirán a los Eagles de Filadelfia en Fox el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

El calendario completo se publicará el jueves, y en los próximos días se darán a conocer otros partidos.

Los Bills son uno de 10 equipos que tendrán nuevos entrenadores esta temporada, con Joe Brady tomando el mando después de que Sean McDermott fue despedido tras nueve temporadas. El partido contará con dos de los mejores quarterbacks de la liga, con Josh Allen y los Bills recibiendo a Jared Goff y los Lions. Detroit busca recuperarse después de perderse los playoffs la campaña pasada.

La NFL tradicionalmente ha utilizado la Semana 2 para mostrar nuevos estadios en un partido en horario estelar.

Esta es la octava vez en los últimos 15 años que los Cowboys y los Giants abren la temporada enfrentándose entre sí. También marca la 15ta vez que los rivales de la NFC Este se enfrentan en el paquete de domingo por la noche de NBC, el duelo más jugado en segundo lugar desde que la cadena inició el paquete en 2016.

Dallas siempre atrae a la audiencia de la televisión nacional como “el equipo de Estados Unidos”, pero Nueva York podría tener más exposición en horario estelar con el debut del entrenador ganador del Super Bowl John Harbaugh con el equipo y con Jaxson Dart consolidado como el quarterback de la franquicia tras su agitado año de novato.

Este también podría ser el debut en la NFL de un par de excompañeros de Ohio State: el linebacker de los Giants Arvell Reese, quien fue la quinta elección, y el safety de los Cowboys Caleb Downs, elegido poco después con el número 11.

Esta será apenas la tercera vez, y la primera desde 2014, que los Eagles serán el rival de los Cowboys en el Día de Acción de Gracias.

Dallas ha ganado sus últimos cuatro partidos del Día de Acción de Gracias, incluida una victoria 31-28 sobre los Chiefs de Kansas City el año pasado.

El partido de Acción de Gracias a última hora de la tarde es tradicionalmente el más visto de la temporada regular. El partido del año pasado promedió 57,23 millones de espectadores en CBS, lo que lo convirtió en el partido de temporada regular más visto en la historia de la liga.

Esta será la segunda temporada consecutiva en que Filadelfia tendrá el foco de atención en la semana de Acción de Gracias. Jalen Hurts y los Eagles fueron anfitriones del partido del Black Friday del año pasado y perdieron ante los Bears de Chicago 24-15.

Los anuncios del lunes significan que los Cowboys conocen las fechas de tres de sus 17 partidos. Se anunció hace un par de semanas que su encuentro en Río de Janeiro contra los Ravens de Baltimore se llevará a cabo en la Semana 3 el 27 de septiembre y se transmitirá por CBS.

Dallas visitará a Nueva York en la Semana 1 también significa que ninguno de esos equipos será el visitante el 9 de septiembre, cuando los campeones defensores Seahawks de Seattle, presenten su banderín del Super Bowl y den inicio a la temporada. Chicago, Arizona, Kansas City, los Chargers de Los Ángeles o una revancha del partido por el título contra Nueva Inglaterra, son las posibilidades.