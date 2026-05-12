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Mantiene SEP calendario escolar tras cancelar propuesta de adelantar cierre por Mundial

Autoridades educativas conservarán clases hasta julio luego de críticas por reducir más de un mes el ciclo

Aficionados llegan al Estadio Azteca para el partido amistoso internacional de fútbol entre México y Portugal en la Ciudad de México, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades mexicanas decidieron el lunes echar para atrás la controversial propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar para el 5 de junio debido a la celebración de la Copa del Mundo, entre otros motivos, y acordaron que las clases culminarán como estaba previsto a mediados de julio.

Tras la lluvia de críticas que desató entre los padres y organizaciones civiles locales la iniciativa de recorte del ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública informó en un comunicado que luego de un análisis exhaustivo de impacto de las medidas y una deliberación colectiva se acordó “mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales”, y que las clases culminarán el 15 de julio.

La polémica surgió luego de que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó el 7 de mayo en un video que se difundió en su cuenta de X que se adelantaría para junio el fin del período escolar por la “extraordinaria ola de calor” que se vive en el país, que aseguró que se extenderá por dos meses, y por el torneo mundialista que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Organizaciones civiles locales que defienden los derechos de los niños y adolescentes y agrupaciones de padres rechazaron la propuesta alegando que el recorte de más de un mes de clases afectaría el derecho a aprender de los infantes y complicaría la situación de los padres que no tienen quien cuide a sus hijos durante las vacaciones.

La Copa Mundial se disputará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. Las sedes mexicanas de la justa deportiva serán la Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural, Guadalajara y Monterrey.

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