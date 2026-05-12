Impacta automóvil contra palmera y deja varios lesionados en Calzada Revolución

Exceso de velocidad y maniobra imprudente derivaron en accidente donde resultaron heridos adultos y menores

Elementos de Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El exceso de velocidad y la falta de precaución al cambiar de carril provocaron un accidente vial en la Calzada Revolución, entre las avenidas Manuel Ávila Camacho y Lauro del Villar, donde un vehículo se impactó contra una palmera, dejando varias personas lesionadas.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance involucró a un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2016, conducido por Eduardo, de 22 años, quien viajaba acompañado por Gabriela, de 18 años, Jocelyn, de 21, así como dos menores de uno y cinco años de edad.

Según el peritaje, la unidad circulaba de poniente a oriente sobre la Calzada Revolución y, metros antes de llegar al cruce con la avenida Manuel Ávila Camacho, el conductor se desplazó hacia la izquierda, impactándose de frente contra una palmera ubicada en el camellón central.

Tras el impacto, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes, quienes resultaron lesionados. Posteriormente, todos fueron trasladados a diferentes hospitales para su valoración médica.

Las autoridades viales determinaron que el conductor fue responsable del accidente al conducir a exceso de velocidad, realizar un cambio de carril sin precaución y manejar de forma negligente.

Elementos de Tránsito llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada para restablecer la circulación en la zona.