Suman mil 290 incendios en zacatales durante primeros cuatro meses del año

Las autoridades advirtieron que la combinación de factores climáticos y conductas de riesgo incrementa la probabilidad de incendios que pueden extenderse hacia áreas habitadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades advirtieron que la combinación de factores climáticos y conductas de riesgo incrementa la probabilidad de incendios que pueden extenderse hacia áreas habitadas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La incidencia de incendios en zacatales alcanzó mil 290 casos entre enero y abril de este año en la ciudad, de acuerdo con reportes de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que atribuyen la mayoría de estos siniestros a descuidos humanos y al denominado efecto lupa.

Las autoridades informaron que estos incendios, aunque en muchos casos son controlados en etapas iniciales, representan un riesgo relevante debido a su rápida propagación, especialmente en condiciones de altas temperaturas y sequía.

El desglose mensual indica que en enero se atendieron 312 incendios, en febrero 297, en marzo 391 y en abril 290, lo que refleja una constante demanda de atención por parte de los cuerpos de emergencia a lo largo del primer cuatrimestre del año.

Entre las principales causas identificadas se encuentran el arrojo de colillas de cigarro sin apagar y la presencia de objetos de vidrio en áreas de pastizales, que al concentrar los rayos solares pueden generar combustión. Este fenómeno, conocido como efecto lupa, ha sido señalado como uno de los factores recurrentes en este tipo de incidentes.

Protección Civil exhortó a la población a reforzar medidas preventivas, como evitar tirar colillas encendidas o desechar botellas y materiales que puedan provocar ignición en zonas secas, a fin de reducir la incidencia de estos siniestros.

Las autoridades advirtieron que la combinación de factores climáticos y conductas de riesgo incrementa la probabilidad de incendios que pueden extenderse hacia áreas habitadas, comprometiendo la seguridad de la población y generando afectaciones en el entorno urbano y natural.