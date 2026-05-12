Reporta ITEA ingreso de 85 nuevos educandos

Un total de 297 personas presentaron examen en los niveles de primaria y secundaria

El ITEA dio a conocer los resultados obtenidos durante la más reciente jornada educativa. [ITEA/Cortesía]

El ITEA dio a conocer los resultados obtenidos durante la más reciente jornada educativa. [ITEA/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) en Nuevo Laredo, encabezada por Imelda Mangin Torre, dio a conocer los resultados obtenidos durante la más reciente jornada educativa, destacando una importante participación de ciudadanos en los distintos círculos de estudio.

De acuerdo con la información proporcionada, un total de 297 personas presentaron examen en los niveles de primaria y secundaria, lo que refleja el interés de la población por concluir su educación básica y mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.

Asimismo, dijo que durante esta jornada se registró el ingreso de 85 nuevos educandos, quienes se integran al programa con el objetivo de avanzar en su formación académica.

Mangin Torre, para concluir, señaló que actualmente se están implementando diversas estrategias para ampliar la cobertura y llegar a más personas, con la finalidad de que un mayor número de ciudadanos logren certificarse y elevar su calidad de vida.