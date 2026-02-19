Protestan trabajadores de PEMEX por falta de medicinas

De manera pacífica y con pancartas y consignas, los empleados denunciaron lo que califican como un incumplimiento evidente de sus contratos laborales. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.— Trabajadores de Petróleos Mexicanos hicieron ver su indignación frente a oficinas generales en Nuevo Laredo, donde personal activo, jubilados y sus derechohabientes de la delegación 56 sección 40 del S.T.P.R.M alzaron la voz en protesta por la falta de servicio médico y medicamentos de patente.

“Nos dedicamos años a esta empresa y ahora nos dejan sin atención médica. Eso no es justo”, reclamó uno de los manifestantes visiblemente molesto.

De manera pacífica y con pancartas y consignas, los empleados denunciaron lo que califican como un incumplimiento evidente de sus contratos laborales, dejando ver que en esta localidad no se cuenta con ningún servicio médico, violando así el derecho a la salud que se encuentra estipulado en el contrato colectivo de trabajo vigente.

La situación se deja ver con mayor fuerza en los jubilados, quienes muchos padecen enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo, y con esta situación quedan sin nada que les ayude a su problemática de salud.

Los trabajadores sostienen que el acceso a la salud es un derecho pactado y que no permitirán más omisiones. La manifestación pacífica, advierten, continuará hasta recibir respuestas claras y soluciones inmediatas e incluso manifiestan que en caso que la autoridad competente no les haga justicia, seguirán con las protestas pacíficamente.

La molestia ya no es rumor, ya que se convirtió en una protesta abierta mientras que la presión sobre la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en Nuevo Laredo aumenta, mientras cientos de familias esperan que se respete lo acordado y pactado en el contrato colectivo de trabajo.

Fotos: Cortesía

