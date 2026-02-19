Firma Américo convenio con secretario de Economía para impulsar Polo de Desarrollo para el Bienestar en Altamira

El gobernador del estado sostuvo una fructífera reunión con el titular de Economía, en la que también se acordó impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros. [Agencias]

El gobernador del estado sostuvo una fructífera reunión con el titular de Economía, en la que también se acordó impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros. [Agencias]

Ciudad de México.— El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, firmaron un convenio de coordinación que permitirá avanzar en el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira, un proyecto estratégico del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al continuar con sus actividades de trabajo en la Ciudad de México, este miércoles, el gobernador del estado sostuvo una fructífera reunión con el titular de Economía, en la que también se acordó impulsar proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Puerto Norte de Matamoros, piezas clave para potenciar la vocación logística, industrial y comercial de Tamaulipas.

Villarreal Anaya destacó que, con estas acciones, Tamaulipas ha dado un paso firme para consolidar el desarrollo económico estatal, con una visión de prosperidad compartida.

Agregó que este acuerdo representa una ruta clara para atraer inversión productiva, generar empleos mejor pagados y fortalecer las cadenas de valor en el sur de la entidad. Además, permitirá reforzar la coordinación entre la Secretaría de Economía estatal y federal, como se ha hecho en las mesas de trabajo del T-MEC, en el Comité de Promoción de Inversiones y en proyectos de desarrollo sostenible.

En la reunión de trabajo acompañaron al gobernador la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, y el director del Puerto del Norte de Matamoros, Gustavo Guzmán Fernández.