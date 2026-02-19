Miércoles de Ceniza: Inicia papa León XIV la Cuaresma con llamado por la paz mundial

El papa León XIV preside la Misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, dentro de la Basílica de Santa Sabina en Roma, el 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

ROMA.- El papa León XIV abrió la temporada de Cuaresma de la Iglesia católica al presidir el Miércoles de Ceniza, y se lamentó por las “cenizas del derecho internacional y de la justicia” que han dejado las guerras y los conflictos actuales.

León XIV reactivó la oración y la procesión tradicionales que el papa Francisco, en gran medida, delegó en otros durante sus últimos años. Caminó con decenas de monjes, sacerdotes, obispos y cardenales de una iglesia romana a otra y luego esparció ceniza sobre las cabezas de los cardenales durante la misa.

El Miércoles de Ceniza, un día de ayuno y reflexión, da inicio a una temporada de abnegación y arrepentimiento del pecado conocida como la Cuaresma. El periodo de 40 días conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en Pascua.

En su homilía, León XIV ofreció una meditación sobre el pecado y afirmó que las cenizas que reciben los cristianos cargan con el “peso de un mundo que arde en llamas, de ciudades desintegradas completamente por la guerra”.

Esto también se refleja en “las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y de la concordia entre las personas, las cenizas del pensamiento crítico y de la sabiduría local ancestral, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en toda criatura”, manifestó.

León XIV se ha pronunciado con firmeza contra el colapso del orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, alimentado por la guerra de Rusia en Ucrania e incluso por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a su líder.

La Santa Sede confirmó esta misma semana que no participaría en la llamada Junta de Paz para Gaza del gobierno estadounidense. El secretario vaticano de Estado, el cardenal Pietro Parolin, señaló que Naciones Unidas era la institución adecuada para supervisar el frágil acuerdo de alto el fuego y la reconstrucción de Gaza.