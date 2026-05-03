Analiza UAT desafíos y oportunidades de la IA

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, llevó a cabo el simposio internacional “IA: Habilidades, emociones, redes y profesión”, un espacio académico orientado a la reflexión sobre los retos y oportunidades que representa el uso de la inteligencia artificial en los ámbitos educativo, profesional y social.

Realizado los días 27 y 28 de abril, en modalidad híbrida, el encuentro reunió a especialistas nacionales e internacionales en una agenda de conferencias magistrales y paneles temáticos que permitieron analizar, desde distintas perspectivas, el impacto de la inteligencia artificial en la formación universitaria, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la prospectiva laboral de las juventudes y los dilemas éticos que acompañan su incorporación en la vida académica y profesional.

Como parte del programa, participaron especialistas de reconocido prestigio como el Dr. Julio Cabero Almenara, quien ofreció la conferencia magistral inaugural “Retos y desafíos de la educación en tiempos de IA”; además de académicos e investigadores que enriquecieron las mesas de análisis con reflexiones sobre los cambios que dicha herramienta plantea en la educación superior y en el futuro profesional de las nuevas generaciones.

En representación de la UAT, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, destacó la importancia de abrir espacios de análisis sobre una tecnología que transforma los procesos educativos y productivos, subrayando que la Universidad fortalece una visión crítica y estratégica sobre el uso de tecnologías emergentes, reconociendo que la inteligencia artificial exige preparación institucional para aprovechar sus beneficios con responsabilidad.