El gol de Thuram y la asistencia de Lautaro llevan al Inter al título de la Serie A

Este es el 21er título de Serie A del Inter

Marcus Thuram (izquierda) y Nicolo Barella, del Inter de Milán, celebran su victoria en el partido de fútbol de la Serie A entre el Inter de Milán y el Parma, en Milán, Italia, el domingo 3 de mayo de 2026. (AP Foto/Luca Bruno)

Marcus Thuram (izquierda) y Nicolo Barella, del Inter de Milán, celebran su victoria en el partido de fútbol de la Serie A entre el Inter de Milán y el Parma, en Milán, Italia, el domingo 3 de mayo de 2026. (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN (AP) — Marcus Thuram anotó un gol. Lautaro Martínez preparó otro.

Los dos jugadores que han estado en el corazón del éxito del Inter de Milán en las últimas temporadas llevaron al club al título de la liga italiana de fútbol con una victoria el domingo de 2-0 recibiendo al Parma.

El Inter, que necesitaba solo un empate para asegurar el trofeo, se colocó con una ventaja inalcanzable de 12 puntos sobre el Napoli, que ganó la liga italiana en el 2025, con tres jornadas restantes.

Este es el 21er título de Serie A del Inter, solo por detrás del récord de 36 campeonatos que ostenta la Juventus, y el tercero en seis años, pero el Inter no había asegurado el título ante sus aficionados en casa en el San Siro desde el título de 1989 — hace casi cuatro décadas.

Cuando terminó el partido, hubo fuegos artificiales, baile y muchas celebraciones.

Marcus Thuram anotó justo antes del descanso con un disparo al ángulo colocado apenas fuera del alcance del arquero del Parma Zion Suzuki. Luego, el armenio de 37 años Henrikh Mkhitaryan añadió otro a los 80 minutos tras recibir un pase del líder goleador de la Serie A, el argentino Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banquillo para marcar su regreso tras una ausencia por lesión.

Thuram nació en Parma mientras su padre, Lilian Thuram, jugaba allí.

“Desde que llegué al Inter, ha sido un equipo que ama mantenerse unido — dentro y fuera del campo — y esa es nuestra fortaleza”, dijo Thuram.

Para Cristian Chivu, el entrenador del Inter en su primer año, el trofeo se aseguró contra el club al que entrenó la temporada pasada — tras haber ayudado al Parma a evitar el descenso.

Chivu, quien fue contratado para reemplazar al saliente Simone Inzaghi hace casi un año, jugó en el equipo del Inter que ganó un triplete bajo José Mourinho en 2010.

En la lucha por dos trofeos esta temporada, el Inter enfrentará a la Lazio en la final de la Copa Italia dentro de 10 días.

El éxito doméstico ha llegado en marcado contraste con la eliminación del Inter de los playoffs de la Liga de Campeones de esta temporada a manos del pequeño club noruego Bodø/Glimt. La temporada pasada, el Inter fue arrollado 5-0 por el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.

Aun así, es una mejora respecto a la Serie A de la temporada pasada, cuando el Inter terminó a un punto del Napoli.

“(Chivu) lo hizo muy bien aportando energía fresca, entusiasmo. Después de cuatro grandes años con Simone, quizá necesitábamos un cambio de aires después de esa final de la Liga de Campeones. Chivu se aseguró de que todos se sintieran involucrados e incluso pudieran entrenar con una sonrisa. Eso realmente ayudó”, dijo Lautaro.

Al mediocampista del Inter Nicolò Barella le recordaron cómo fue un líder en el equipo de Italia que no logró clasificarse a una tercera Copa del Mundo consecutiva.

“Eso es el fútbol y la vida. Hay momentos difíciles. Por ejemplo, la temporada pasada estuvimos tan cerca de todo y no ganamos nada. En la vida siempre tienes que volver a ponerte de pie”, dijo Barella.

AC Milan y Juventus en riesgo

Mientras el Inter celebraba, el AC Milan y la Juventus estaban en riesgo de perder sus plazas en la Liga de Campeones.

El Milan se quedó con 10 hombres y fue derrotado 2-0 en Sassuolo para su cuarta derrota en siete partidos. Luego la Juventus empató 1-1 con el Hellas Verona, ya descendido.

El Milan, tercero, quedó con solo dos puntos de ventaja sobre la Juventus, cuarta, que está apenas tres puntos por delante del Como, quinto, que intenta meterse entre los cuatro primeros y asegurar un lugar en la Liga de Campeones.

Quedan tres jornadas en la liga italiana.

Domenico Berardi anotó temprano para el Sassuolo su 12º gol de su carrera contra el Milan y Fikayo Tomori fue expulsado antes de que Armand Lauriente duplicara la ventaja después del descanso.

El Milan ha marcado solo un gol en sus últimos cinco partidos.

Christian Pulisic, quien ingresó en la segunda mitad, extendió su racha sin goles a un máximo de su carrera de 17 partidos de liga.

Vlahovic empata para la Juventus

La Juventus también dejó escapar puntos en casa contra el Verona pero extendió su racha invicta a nueve partidos.

Kieron Bowie puso al Verona por delante tras interceptar un pase del defensor de la Juventus Gleison Bremer y luego Dusan Vlahovic empató para la Juventus con un tiro libre alrededor de la barrera del Verona para su primer gol desde octubre.

Además, el Bologna fue frenado 0-0 por el Cagliari en un derbi regional.