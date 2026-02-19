Localizan sin vida a adulto mayor tras presunta caída dentro de su casa

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida la madrugada de este día dentro de su vivienda en la Colonia Benito Juárez, luego de que familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al no obtener respuesta del adulto mayor.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el reporte alertó a las autoridades sobre una persona inconsciente en un domicilio ubicado en la Calle 14 número 601, hasta donde acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora tomaron conocimiento de los hechos y observaron que el cuerpo se encontraba a un costado de la escalinata que conduce al segundo piso de la vivienda, presentando lesiones contusas visibles.

Un familiar señaló que al arribar al inmueble alrededor de las 05:00 horas encontró la puerta parcialmente obstruida, por lo que solicitó asistencia médica de inmediato. Según los primeros datos, el fallecimiento habría sido consecuencia de una caída en el interior del domicilio.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de la autopsia correspondiente, a fin de determinar con precisión la causa del deceso.