Conductora se sale del camino tras perder control en el bulevar Colosio

Paramédicos atendieron a la mujer en el lugar; el accidente dejó daños materiales y afectaciones viales momentáneas

La camioneta, una Ford Explorer modelo 2021, se desvió hacia el acotamiento derecho, impactó contra el canal de un arroyo y finalizó su trayectoria entre la maleza. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó con golpes menores tras sufrir una salida de camino mientras conducía una camioneta sobre el bulevar Colosio, a la altura de los campos deportivos del sector Riberas del Bravo.

El percance ocurrió cuando la conductora, identificada como Carolina, de 50 años, circulaba en dirección de norte a sur y, de acuerdo con los primeros reportes, perdió el control de la unidad tras rebasar el cruce con la calle Paseo Colón.

La camioneta, una Ford Explorer modelo 2021, se desvió hacia el acotamiento derecho, impactó contra el canal de un arroyo y finalizó su trayectoria entre la maleza, quedando fuera de la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora. Tras la valoración médica, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para el peritaje y ordenaron el retiro del vehículo siniestrado. El incidente dejó únicamente daños materiales, mientras que la circulación en la zona se vio afectada de manera momentánea durante las maniobras de auxilio y aseguramiento.