Provoca vuelta indebida choque múltiple con autobús en avenida Reforma

Una acompañante fue trasladada a hospital para valoración tras colisión que involucró tres vehículos y generó daños considerables

Paramédicos atendieron en el lugar a los ocupantes de las unidades y trasladaron a una acompañante del vehículo responsable a un hospital de la Cruz Roja para su evaluación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Paramédicos atendieron en el lugar a los ocupantes de las unidades y trasladaron a una acompañante del vehículo responsable a un hospital de la Cruz Roja para su evaluación. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en la intersección de la avenida Reforma y Lago de Chapala dejó como saldo daños materiales de consideración, la participación de tres unidades —entre ellas un autobús— y una persona trasladada para valoración médica.

De acuerdo con el peritaje de la autoridad vial, el incidente se originó cuando un automóvil Ford Focus modelo 2001, conducido por Luis Antonio, de 22 años, circulaba de norte a sur y realizó una vuelta a la izquierda sin respetar la señalización semafórica.

La maniobra provocó que el vehículo fuera impactado por una camioneta Mazda CX-9 modelo 2012, manejada por Juan Carlos, de 52 años, quien avanzaba con la luz verde en dirección contraria. Tras la colisión, el automóvil que efectuó la vuelta fue proyectado hacia un autobús Mercedes Benz modelo 2014, conducido por José Eguel, de 43 años, que permanecía detenido en espera del cambio de señal.

Paramédicos atendieron en el lugar a los ocupantes de las unidades y trasladaron a una acompañante del vehículo responsable a un hospital de la Cruz Roja para su evaluación.

Agentes de Tránsito realizaron el levantamiento correspondiente y ordenaron el retiro de las unidades para restablecer la circulación, mientras se determinan las responsabilidades administrativas derivadas del percance.