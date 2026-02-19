Cristiano Ronaldo se ausenta en victoria del Al Nassr en Liga de Campeones 2 de Asia

Equipo saudí aseguró clasificación con triunfo mínimo y enfrentará a Al Wasl en la siguiente ronda

El delantero portugués Cristiano Ronaldo previo a un partido contra Hungría en las eliminatorias mundialistas de Europa, el 14 de octubre de 2025, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo estuvo ausente el miércoles, mientras Al Nassr avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2 de Asia con una victoria por 1-0 sobre Arkadag de Turkmenistán.

El conjunto saudí aseguró así un triunfo por un marcador global de 2-0.

Cristiano, de 41 años y quien regresó el sábado tras perderse tres partidos consecutivos en medio de reportes de descontento con la dirigencia del club, observó desde las gradas.

Según medios locales, el cinco veces ganador del Balón de Oro, que no ha conquistado un gran trofeo desde que firmó con el club de Riad en diciembre de 2022, está siendo reservado para los partidos de la Saudi Pro League y las etapas finales de la Liga de Campeones de Asia.

Al Nassr enfrentará a Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos en el partido de ida de los cuartos de final de la segunda competición de Asia el 3 de marzo.

En la AFC Champions League Elite, la competición de primer nivel, Japón y Corea del Sur enviaron tres y dos equipos, respectivamente, a los octavos de final en la zona oriental. Los ocho mejores de cada uno de los dos grupos de 12 clubes avanzan a la siguiente fase.

Johor Darul Tazim de Malasia y Buriram United de Tailandia también avanzaron, mientras Melbourne City se convirtió apenas en el segundo equipo australiano en alcanzar los octavos de final desde 2016.

En la zona occidental, los clubes saudíes de gran inversión dominaron. Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad terminaron entre los cuatro primeros. Tractor de Irán quedó tercero, mientras Al Duhail y Al Sadd de Qatar avanzaron junto con Al Wahda.

Los partidos de ida de los octavos de final están programados para el 2 y 3 de marzo.