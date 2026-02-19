El Dólar
Compra:
$16.80
Venta:
$17.90
EN VIVO

Respalda SEMAR desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros

Acuerdan Américo Villarreal y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, consolidar la transformación de ese proyecto estratégico

Durante una reunión de trabajo con el mandatario tamaulipeco, el titular de SEMAR reconoció que la dependencia a su cargo seguirá trabajando también en las tareas de dragado del Puerto del Norte. [Agencias]
Agencias

Ciudad de México.— El desarrollo del Puerto del Norte, en Matamoros, es una prioridad nacional y seguirá contando con todo el respaldo de la Secretaría de Marina para consolidar la transformación de este proyecto estratégico, acordaron el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante una reunión de trabajo con el mandatario tamaulipeco, el titular de SEMAR reconoció que la dependencia a su cargo seguirá trabajando también en las tareas de dragado del Puerto del Norte y respaldará la obra ferroviaria que se tiene prevista para contribuir al desarrollo de las operaciones portuarias.

El ejecutivo estatal destacó que el Puerto de Matamoros ha recibido ya las primeras embarcaciones y que se llevan a cabo nuevas acciones de infraestructura, lo que permite a Tamaulipas contar con el tercer puerto de altura, además de Tampico y Altamira, y convertirse en una puerta más segura y eficiente al comercio exterior mexicano y en la primera frontera marítima del país.

Cristiano Ronaldo se ausenta en victoria del Al Nassr en Liga de Campeones 2 de Asia

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.