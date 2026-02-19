Explosión en una tienda de fuegos artificiales en China mata a 12 personas

Un espectáculo tradicional chino conocido como da shuhua, o hierro fundido, se ve antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Beijing, China, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)

BEIJING.- Una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei mató a 12 personas el miércoles, informó la prensa estatal. Es la segunda explosión de ese tipo durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar en el país.

Los equipos de emergencia apagaron el incendio en la tienda de fuegos artificiales en la ciudad de Xiangyang, en el centro de la provincia de Hubei, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Los investigadores indagan ahora la causa de la explosión, señaló el reporte sin ofrecer más detalles.

Las víctimas fueron cinco niños y siete adultos, dijeron funcionarios el jueves. Uno era el dueño de la tienda, y el resto eran clientes que habían acudido a comprar fuegos artificiales para las celebraciones. Algunos estaban visitando a familiares de fuera de la ciudad.

Los fuegos artificiales son una parte importante de la celebración del Año Nuevo Lunar en China, pero su uso también ha provocado múltiples accidentes.

Otro accidente ocurrido el domingo en una tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos. Las autoridades habían indicado que un residente había encendido fuegos artificiales cerca de la tienda.

El gobierno central advirtió sobre los peligros en un comunicado emitido el martes, al señalar que “los fuegos artificiales siguen siendo los mayores riesgos durante el periodo del Festival de Primavera”, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.