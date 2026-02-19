Asume Bruce Meyer dirección interina del sindicato de peloteros tras renuncia

ARCHIVO - Bruce Meyer, director sénior de negociación colectiva y legal del sindicato de peloteros de las mayores, habla en una conferencia de prensa en Nueva York el 11 de marzo de 2022 (AP Foto/Richard Drew, archivo)

ARCHIVO - Bruce Meyer, director sénior de negociación colectiva y legal del sindicato de peloteros de las mayores, habla en una conferencia de prensa en Nueva York el 11 de marzo de 2022 (AP Foto/Richard Drew, archivo)

SURPRISE, Arizona.- Bruce Meyer fue ascendido a director ejecutivo interino del sindicato de peloteros el miércoles, un día después de la renuncia forzada de Tony Clark.

El nombramiento representaría una medida de continuidad de cara al probable inicio de lo que se perfila como una negociación colectiva ríspida con los dueños de los equipos a partir de abril.

Matt Nussbaum fue ascendido a subdirector ejecutivo interino desde el cargo de asesor general.

Las decisiones fueron tomadas por la junta ejecutiva de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas durante una reunión en línea. Ambas votaciones fueron unánimes.

Meyer, experimentado abogado laboral de 64 años, se incorporó al personal del sindicato en 2018 y encabezó las negociaciones durante un cierre patronal de 99 días que derivó en un acuerdo de cinco años en marzo de 2022. El acuerdo evitó por poco lo que habría sido la primera pérdida de juegos de temporada regular desde 1995. Meyer fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

Pasó 30 años en el despacho Weil, Gotshal & Manges antes de incorporarse en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director sénior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales.

Tres miembros del subcomité ejecutivo de ocho integrantes del sindicato, Jack Flaherty, Lucas Giolito e Ian Happ, estuvieron entre los jugadores que en marzo de 2024 impulsaron la destitución de Meyer en un esfuerzo encabezado por el exabogado del sindicato Harry Marino. Clark respaldó a Meyer, la intentona fracasó y los tres peloteros en cuestión fueron retirados del subcomité ese diciembre.

El subcomité votó 8-0 en contra de aprobar el contrato laboral de 2022 y Meyer había abogado por presionar a la administración a fin de lograr un acuerdo más favorable para el sindicato. Los representantes de jugadores de los equipos, el grupo general que supervisa las negociaciones, votaron 26-4 a favor, dejando la votación general en 26-12 para la ratificación.

El subcomité actual incluye a Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Semien, Paul Skenes, Tarik Skubal y Brent Suter.

Clark, otrora primera base elegido al Juego de Estrellas que encabezó el sindicato desde 2013, renunció el martes, apenas a unos meses del inicio previsto de la negociación de un contrato colectivo para reemplazar el actual, que vence el 1 de diciembre.

Una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato dijo a The Associated Press que el subcomité ejecutivo pidió a Clark que renunciara después de que una investigación del asesor legal externo del sindicato encontró pruebas de que el líder gremial mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada del sindicato desde 2023. La persona habló bajo condición de anonimato porque ese hallazgo no se anunció públicamente.

“La información que realmente llevó a esto salió a la luz en las últimas… 72 horas, más o menos. Así que no es algo que se haya dejado de lado. Cuando surgió la información, los jugadores del subcomité hicieron saber lo que sentían. Y Tony, hay que reconocerlo, siempre ha puesto a los jugadores primero y decidió tomar la medida para cuidar el interés de los jugadores”, dijo Meyer el miércoles, antes de su nombramiento.

Clark no respondió a un mensaje de texto en el que se le solicitaba un comentario.

El inicio de la gira anual de los funcionarios del sindicato por los campamentos de entrenamiento de pretemporada se retrasó un día y comenzó el miércoles con los Reales de Kansas City.

“A nivel personal, creo que todos estamos bastante devastados por las cosas que han ocurrido en las últimas 48 o 72 horas. No voy a ir más allá de eso en cuanto a sentimientos personales, pero es justo decir que todos estábamos personalmente afectados, preocupados por Tony. Sin embargo, creo que esto fue algo que los jugadores determinaron que tenía que suceder en este momento en particular ”, dijo Meyer.

Meyer, contratado por Clark en 2018, encabezó las negociaciones de 2021-22 que derivaron en un acuerdo el 10 de marzo y pusieron fin a un cierre patronal de 99 días. Meyer fue ascendido a subdirector ejecutivo en julio de 2022.

“No anticipo que nadie vaya a liderar las negociaciones aparte de mí”, dijo Meyer.

La salida de Clark ocurrió durante una investigación del fiscal federal en Brooklyn, Nueva York, sobre OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la Asociación de Jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners en 2019.

“Ha habido algunos asuntos pendientes, como saben, y en cierto sentido es bueno quitárselos de encima más pronto que tarde”, dijo Meyer.

Meyer dijo que toda la junta ejecutiva del sindicato, integrada por 72 peloteros, es elegible para votar por el director ejecutivo: el subcomité ejecutivo, 30 representantes de jugadores de equipos de Grandes Ligas y 34 beisbolistas de ligas menores, quienes han estado representados por el sindicato desde 2022.

Las Grandes Ligas parecen encaminadas a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en un paro laboral que provoque la cancelación de juegos de temporada regular por primera vez desde 1995.

“No esperamos que cambie nada en términos de negociación. Hemos estado preparándonos para negociar durante años. Los jugadores se han estado preparando. Los jugadores saben lo que viene. Al final del día, el liderazgo es importante y el liderazgo va y viene, pero lo que permanece son los jugadores. Al final del día, son los jugadores quienes determinan el rumbo del sindicato. Al final del día, son los jugadores quienes determinan nuestras prioridades y la negociación. Esas prioridades, obviamente, no han cambiado y no cambiarán”, dijo Meyer.

El sindicato advirtió que se opondrá a un tope salarial.

“Nuestra postura y la postura histórica de este sindicato durante décadas sobre un tope salarial es bien conocida. Es la restricción definitiva. Es algo que los dueños en todos los deportes han querido más que nada y, en el béisbol en particular, hay una razón para eso: porque es bueno para ellos y no es bueno para los jugadores”, dijo Meyer.

Meyer no abordó directamente si el sindicato pretende restringir la contratación de familiares.

“Creo que es justo decir que hay asuntos que se abordarán”, dijo Meyer. “Hay diversos temas que se evaluarán, se reevaluarán con el asesoramiento de los abogados y, como siempre, bajo la dirección de los jugadores”.

Nussbaum, de 47 años, sucedió a Ian Penny como asesor general en julio de 2022. Fue contratado por el sindicato en 2011 como abogado del personal.