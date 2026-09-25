En Tamaulipas todos los municipios son importantes y los tenemos presentes: Américo

El gobernador acudió al municipio menos poblado de Tamaulipas a escuchar el informe de la alcaldesa Analy Becerra

El gobernador expresó que está atento a las gestiones que realiza la presidenta municipal para contar con el recurso médico en las nuevas clínicas. [Agencias]

El gobernador expresó que está atento a las gestiones que realiza la presidenta municipal para contar con el recurso médico en las nuevas clínicas. [Agencias]

San Nicolás, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que, a pesar de ser el municipio más pequeño de Tamaulipas, San Nicolás tiene todo el respaldo de su administración para encontrar nuevas oportunidades e impulsar su desarrollo y crecimiento.

“Aquí estamos en el municipio que menos habitantes tiene, según el censo, pues tenemos 926 habitantes, pero no por eso son menos importantes y por eso estamos aquí para decirles que desde el Gobierno del Estado los tenemos presentes todos los días”, dijo el gobernador.

En su mensaje durante la presentación del segundo informe de la presidenta municipal, Analy Becerra Reséndez, expuso que la Secretaría de Desarrollo Rural trabaja para apoyar a los productores de ganado caprino a fin de ofrecer mejor precio que los intermediarios y sacrificarlo a través de un rastro tipo TIF, para darle mayor valor agregado que sea de beneficio para quien produce los cabritos.

Otra de las áreas de oportunidad, dijo, es la exploración de materiales de piedra laja que siempre ha habido en las pedreras de este municipio, ya que ahora existe gran demanda en la costa este de Estados Unidos y podría transportarse por el Puerto del Norte en Matamoros.

Recordó que existe un fondo de 10 millones de pesos para quienes producen mezcal artesanal en San Nicolás, por lo que los exhortó a acercarse a la Secretaría de Economía y poder participar en un mercado aprovechando la denominación de origen con la que cuenta el estado.

“Esas son algunas de las visiones u oportunidades que vemos que podemos trabajar en conjunto para mejorar las condiciones económicas e impulsar nuevamente el desarrollo de San Nicolás y tenemos mucha esperanza en el futuro, porque lo que estamos trabajando tiene sentido y es bueno para sus habitantes”, afirmó.

El gobernador también expresó que está atento a las gestiones que realiza la presidenta municipal para contar con el recurso médico en las nuevas clínicas, así como seguir mejorando los caminos rurales y más obras para conservar el agua y tener un abastecimiento regular para la población.

“Por eso una forma de pensar de este movimiento es que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”, reiteró.

Analy Becerra Reséndez, presidenta municipal de San Nicolás, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal y recordó la Brigada Transformando Familias, organizada por el DIF Tamaulipas que encabeza la doctora María de Villarreal, en donde los habitantes de esta población recibieron una cobertura médica y de asistencia sin precedentes, además de múltiples servicios y beneficios.

Destacó que durante el presente año de gestiones se recibió el apoyo del Gobierno del Estado en un sinnúmero de acciones de infraestructura hidráulica, apoyo al campo, programas de empleo temporal, la rehabilitación de caminos rurales, escrituración de áreas y espacios públicos y educación, entre otros.

“Su presencia constata que San Nicolás no está solo y cuenta con todo el respaldo del Gobierno del Estado”, manifestó.

Aseguró que gobernar San Nicolás no es una tarea de escritorio, sino que se hace recorriendo los caminos, escuchando en territorio y buscando soluciones cuando más se necesita; “nuestros recursos municipales son limitados, pero nuestra voluntad y capacidad de gestión no tienen fronteras”, apuntó.