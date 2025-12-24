Protagoniza volcadura tras maniobra evasiva en Carretera Aeropuerto

Conductor perdió control al esquivar otro vehículo, impactó camellón y resultó ileso pese a daños materiales

La unidad quedó con las llantas hacia arriba, presentando daños materiales de consideración. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automovilista protagonizó una aparatosa volcadura, luego de realizar una maniobra evasiva para evitar chocar contra otro vehículo que se le atravesó de manera repentina.

El accidente ocurrió en el kilómetro 0.5 de la Carretera Aeropuerto, a la altura de una gasolinera, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información recabada, José de Jesús, de 38 años de edad, conducía un automóvil Chevrolet Beat modelo 2018 cuando otro auto presuntamente le cerró el paso.

Al intentar esquivar la unidad, el conductor perdió el control del volante, impactó contra el camellón central y terminó volcado sobre su costado izquierdo.

La unidad quedó con las llantas hacia arriba, presentando daños materiales de consideración, aunque no se registraron afectaciones a otros vehículos.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y, tras valorar al conductor, confirmaron que resultó ileso pese a lo aparatoso del percance.