Llama Municipio a celebrar una Navidad con responsabilidad y cuidado

El Gobierno Municipal activó operativos especiales de vigilancia a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de las celebraciones decembrinas, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y reforzar las medidas de autocuidado durante la temporada navideña, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de las familias neolaredenses.

El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas activó operativos especiales de vigilancia a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de la Dirección de Tránsito y Vialidad, dependencias que mantendrán presencia permanente en distintos puntos de la ciudad para brindar atención oportuna y fortalecer la prevención de incidentes.

Como parte de estas acciones, se realizarán recorridos preventivos, atención inmediata de emergencias y revisiones aleatorias a conductores, a fin de detectar el consumo de alcohol y reducir el riesgo de accidentes viales, priorizando en todo momento la seguridad de la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y atender las recomendaciones emitidas por los cuerpos de auxilio y seguridad, especialmente en estas fechas de alta movilidad.

Este operativo en conjunto trabajará de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, e invitó a celebrar estas fechas con prudencia, conciencia y responsabilidad para mantener una ciudad segura para todas y todos.