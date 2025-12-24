Reafirma Carmen Lilia su amor y compromiso con las familias neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- En esta Navidad, una época que invita a detenernos, abrazarnos y mirar con esperanza hacia el futuro, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, compartió un mensaje dirigido a cada hogar de esta frontera que no se rinde, que trabaja unida y que siempre sale adelante.

La presidenta municipal expresó que la Navidad es un momento para agradecer la fortaleza de las familias neolaredenses, su solidaridad, su esfuerzo diario y su amor por esta ciudad. Reconoció que han sido precisamente esos valores los que han permitido transformar a Nuevo Laredo, incluso en los tiempos más difíciles, con un gobierno que escucha, acompaña y camina junto a su gente.

“Esta Navidad quiero decirles, de corazón, que no están solos. Cada decisión que tomamos en el gobierno tiene un rostro, una familia y una historia detrás. Mi mayor compromiso es seguir gobernando con sensibilidad, poniendo siempre al centro a nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y a cada familia que hace grande a Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa.

Carmen Lilia subrayó que cuando una ciudad avanza unida, no hay reto imposible. Afirmó que su administración continuará impulsando políticas públicas con sentido humano, enfocadas en reducir desigualdades, fortalecer el tejido social y generar oportunidades reales, porque gobernar dijo también es cuidar, escuchar y proteger.

Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje de paz, esperanza y cariño a todas y todos los neolaredenses, deseando que esta Navidad llegue a cada hogar con salud, unión y amor, y que el próximo año siga consolidando un Nuevo Laredo más fuerte, más justo y más humano, construido entre sociedad y gobierno.

“Que esta Navidad nos recuerde que lo más importante es la familia, la unión y la confianza en que juntos, siempre podemos construir un mejor futuro”, concluyó