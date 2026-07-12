Encabeza Carmen Lilia Canturosas Campechaneada 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo volvió a demostrar por qué hoy es la frontera más dinámica de México. Miles de familias se dieron cita para disfrutar de la tradicional Campechaneada 2026, una celebración organizada por el Gobierno Municipal con motivo del 178 Aniversario de la fundación de la ciudad, que tuvo como gran cierre la espectacular presentación de la agrupación mexicana Matute.

La fiesta comenzó desde temprana hora en el escenario secundario con la energía de Grupo Impacto, continuó con el ritmo de Kombolokos y el ambiente festivo de Club Atlético Carnaval, para culminar con un concierto que hizo vibrar a miles de asistentes, quienes cantaron y bailaron al ritmo de los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90 interpretados por Matute quienes se presentaron en el escenario principal.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que la extraordinaria respuesta de la ciudadanía refleja el momento histórico que vive Nuevo Laredo, una ciudad que hoy avanza con desarrollo, bienestar y oportunidades para todas y todos.

“Ver a miles de familias reunidas, conviviendo en paz, disfrutando de nuestra ciudad y celebrando con orgullo nuestros 178 años de historia, habla del gran momento que vive Nuevo Laredo. Hoy somos la frontera más dinámica del país porque aquí la transformación se vive todos los días, con resultados que mejoran la calidad de vida de nuestra gente.

La alcaldesa destacó que esto es posible gracias al buen momento que se vive en la ciudad de dinamismo económico y paz social, derivado del trabajo conjunto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes han sido aliados fundamentales para seguir construyendo un Nuevo Laredo con bienestar, prosperidad y justicia social para todas y todos.

Durante el concierto, más de 15 mil personas disfrutaron de una producción de primer nivel, donde los asistentes corearon de principio a fin los éxitos que marcaron generaciones, convirtiendo la noche en uno de los espectáculos más memorables de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.

Además de la oferta musical, la Campechaneada mantuvo viva una de las tradiciones más esperadas por los neolaredenses con una amplia oferta gastronómica, destacando la mega discada y los tradicionales sándwiches de pulled pork, que fueron disfrutados de manera gratuita por miles de asistentes; así como del Stand I Love NLD.

La alcaldesa señaló que estos eventos fortalecen el tejido social, promueven la convivencia familiar y consolidan la identidad de una ciudad que vive una etapa de crecimiento sin precedentes.