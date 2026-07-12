Bombardea Estados Unidos a Irán tras ataque en el estrecho de Ormuz

Una columna de humo gris marca el sitio donde impactó un ataque del ejército israelí en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Leo Correa)

Una columna de humo gris marca el sitio donde impactó un ataque del ejército israelí en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Leo Correa)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Estados Unidos bombardeó Irán a primera hora del domingo por un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que incendió el buque portacontenedores y obligó a la tripulación a abandonarlo. Teherán respondió con ataques a varias naciones del golfo Pérsico, incluidas Baréin, Kuwait, Qatar y Omán, así como Jordania.

El estallido de violencia planteó nuevas preguntas sobre los esfuerzos para encontrar un fin permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. El estrecho, una ruta clave de tránsito para el petróleo y el gas natural, se ha convertido en el principal punto de fricción en cualquier negociación, y los combates repetidos durante la última semana han dejado las negociaciones en peligro de colapso.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que alcanzó unos 140 objetivos en los ataques del domingo y que atacó sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Dijo que los ataques, más intensos que los anteriores en los últimos días, debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo civil.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan”, escribió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en internet.

Agencias de noticias iraníes semioficiales informaron que un miembro de la Marina murió en el ataque de primera hora de la mañana. Irán tomó represalias atacando a naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, mientras insistía en que sólo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atraversarlo.

“La era de los acuerdos unilaterales se ACABÓ”, escribió el domingo Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”.

Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego provisional el 17 de junio, que daba inicio a un período de 60 días destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra, un pacto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por “terminado” hace tres días.

Las negociaciones se han visto interrumpidas repetidamente por la violencia. Estados Unidos lanzó tres rondas de ataques aéreos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta que buscaba evitar las aguas territoriales de la República Islámica.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre la vía durante la guerra ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Ataques contra Baréin, Kuwait, Qatar y Omán

Sonaron alertas de misiles en varias naciones árabes del golfo Pérsico a primera hora del domingo.

El ejército de Qatar informó en un comunicado que logró interceptar fuego iraní entrante, mientras se oían explosiones en el cercano Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla producida al interceptar ataques iraníes, dijo el Ministerio del Interior de Qatar, sin dar más detalles sobre su estado.

Mientras tanto, también sonaron alertas de misiles en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El ejército de Kuwait también dijo que estaba interceptando fuego entrante.

La agencia estatal de noticias de Omán dijo que varios drones alcanzaron lugares en un área que se asienta sobre el estrecho de Ormuz y emitió una advertencia para que la población local se refugiara en sus hogares. El ataque se produjo después de que los dos países mantuvieran conversaciones el sábado. Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques.

Tres misiles iraníes alcanzaron zonas de Jordania, causando daños menores pero sin heridos, informó la agencia estatal de noticias de Jordania.

También sonaron sirenas en Emiratos Árabes Unidos, pero el gobierno dijo que los misiles no cruzaron a territorio emiratí. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos no había sido objetivo de la más reciente ronda de ataques de Irán.

Irán también dijo haber atacado otros lugares, afirmaciones que no fueron confirmadas de inmediato.

Ataque iraní golpea a tripulación india

En el ataque en el estrecho de Ormuz, un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán y sufrió “daños significativos en la sala de máquinas”, mientras que un tripulante civil fue reportado como desaparecido, informó el Comando Central de Estados Unidos a primera hora del domingo. Toda la tripulación, incluido el miembro desaparecido, eran ciudadanos indios, según el Ministerio indio de Exteriores.

India condenó el ataque y dijo que estaba trabajando con Omán en una operación de búsqueda y rescate. Pidió una navegación “libre y sin impedimentos” a través del estrecho.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo supervisado por el ejército británico, informó que el buque navegaba por una ruta cercana a la línea costera de Omán. Esa es la forma en que los barcos han entrado y salido del golfo Pérsico, evitando las aguas territoriales iraníes.

Irán ha buscado mantener el control sobre el tránsito por el estrecho durante el alto el fuego de 60 días. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias” e hicieron caso omiso de instrucciones para seguir lo que llamó una ruta aprobada. Una de ellas “fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y señaló que consideraría atacar “bases enemigas adicionales en la región” si era objeto de más ataques.

La prensa estatal iraní informó sobre ataques de Estados Unidos en amplias franjas de todo el país, incluido el sur de Irán en la provincia más cercana al estrecho de Ormuz, y sitios militares en una provincia cerca de Teherán.

Ataques seguidos de más conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

La más reciente oleada de violencia se produjo después de que los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Omán se reunieron el sábado para discutir sobre el estrecho. El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, pero es considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional.

Omán dijo que ambas naciones acordaron seguir hablando sobre el estrecho de Ormuz “en niveles técnicos y políticos”. Irán, sin embargo, no emitió una declaración sobre si estrecho está abierto para todos, como lo pretende el gobierno de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra con Irán habían “terminado”. Pero mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo. Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo.

El nuevo líder supremo de Irán, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, también prometió en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.

Esa venganza “es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo”, dijo el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.